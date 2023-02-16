ФОТО | В День святого Валентина в Ярвамаа произошло серьезное ДТП, водитель умер на следующий день

Вечером 14 февраля, в районе 22.00, в деревне Ретла волости Тюри в Ярвамаа, на 14-м километре дороги Тюри – Аркма, произошло ДТП с участием 33-летнего мужчина, управлявшего автомобилем Dodge Challenger, который вынесло с дороги вправо.

„Водитель транспортного средства был доставлен в Северо-Эстонскую региональную больницу. К сожалению, мы получили информацию о том, что 33-летний мужчина, находившийся в машине, прошлой ночью скончался. Обстоятельства происшествия выясняются“, — сообщила представитель следственной группы Рагне Тынтс.