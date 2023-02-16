„Очевидец“: десятки жителей Эстонии стали жертвами шантажа за видео интимного характера

Выманивание компрометирующих видеороликов является частью широкого спектра мошенничеств, за которыми стоят телефонные и компьютерные центры, раньше известные под общим названием „Письма из Нигерии“.

Такие схемы, как правило, не предполагают взлома: преступники пользуются человеческими слабостями и склоняют их записать и прислать ролик интимного характера. Позже жертве отправляется скриншот, будто бы видео уже загружено на закрытый аккаунт в YouTube, которое обещают показать всем, если жертва не подчинится.

Полиция советует в таких случаях не платить деньги. „В любом случае файлы остаются в руках преступников. И они используют их снова и снова. Вы так и будете платить“, – предостерег глава криминального бюро Пыхьяской префектуры Урмет Тамбре.

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