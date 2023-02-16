„Очевидец“: десятки жителей Эстонии стали жертвами шантажа за видео интимного характера
С начала прошлого года в полицию поступило не менее 50 официальных заявлений от людей, которые опрометчиво поделились интимным видео в Сети и стали жертвами шантажа, пишет Rus.ERR со ссылкой на передачу Pealtnägija.
Выманивание компрометирующих видеороликов является частью широкого спектра мошенничеств, за которыми стоят телефонные и компьютерные центры, раньше известные под общим названием „Письма из Нигерии“.
Такие схемы, как правило, не предполагают взлома: преступники пользуются человеческими слабостями и склоняют их записать и прислать ролик интимного характера. Позже жертве отправляется скриншот, будто бы видео уже загружено на закрытый аккаунт в YouTube, которое обещают показать всем, если жертва не подчинится.
Полиция советует в таких случаях не платить деньги. „В любом случае файлы остаются в руках преступников. И они используют их снова и снова. Вы так и будете платить“, – предостерег глава криминального бюро Пыхьяской префектуры Урмет Тамбре.