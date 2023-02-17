Circle K: розничные цены на топливо не упадут до уровня годичной давности

Тем не менее, по словам руководителя отдела ценообразования на моторное топливо Circle K Eesti Индрека Сасси, розничные цены на моторное топливо все же не могут вернуться на уровень годичной давности, поскольку до вступления в силу санкций Россия была одним из крупнейших поставщиков дизельного топлива в Европу, а альтернативные решения в любом случае дороже.

„В целом есть два варианта снабжения Европы дизельным топливом. Во-первых, поставлять товар из более дальних стран, но транспортировка обойдется значительно дороже из-за расстояния и необходимости поиска подходящих танкеров. Другой вариант — увеличить объемы производства европейских нефтеперерабатывающих заводов. Однако за последнюю декаду ряд предприятий закрылись из-за низкой рентабельности, а существующие имеют ограниченные производственные мощности. Увеличение производственных мощностей, в свою очередь, стоит дорого и требует много времени“, — пояснил Сасси.

Оптимизм по поводу восстановления китайской экономики и спроса на нефть продолжает оставаться самым большим стимулом для роста цен. Прогноз экономического роста в Западной Европе также более позитивен, чем раньше. Снижению же цен способствует рост складских запасов нефти как в США, так и в Европе. „На этой неделе цены на нефть на мировом рынке упали из-за обещания США вывести на рынок 26 млн баррелей сырой нефти“, — пояснил Сасси.

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