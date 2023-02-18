Мегасделка на 70 млн евро: эстонцы продали контрольный пакет акций флагмана оборонной промышленности и заработали около 70 млн евро(7)
Одна из крупнейших в мире технологических групп оборонной промышленности EDGE приобрела у эстонских инвесторов контрольный пакет акций Milrem Robotics. На данный момент инвесторы заработали около 70 миллионов евро. Кроме того, новый владелец сделает инвестиции в компанию, что позволит Milrem начать быстрое расширение на рынке, пишет Ärileht.
„Это крупнейшая инвестиция в истории эстонской оборонной промышленности, подобные в последние годы не делались в европейские стартапы сферы оборонной промышленности“, — подтверждает Кулдар Вяэрси, один из владельцев Milrem Robotics и исполнительный директор компании. EDGE — высокотехнологичная компания из Объединенных Арабских Эмиратов, входящая в число 20 крупнейших оборонных предприятий мира. Объем их заказов в прошлом году достиг 6 миллиардов евро. По словам Вяэрси, привлечение нового крупного владельца было необходимо, чтобы принять участие в наращивании рынка робототехники.