Новости Эстонии
18.02.2023, 16:47

Мегасделка на 70 млн евро: эстонцы продали контрольный пакет акций флагмана оборонной промышленности и заработали около 70 млн евро

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Глава Milrem и крупнейший частный акционер Кулдар Вяэрси является одним из инвесторов, продавших часть своей доли в Milrem Robotics, чтобы в будущем компания могла принимать участие в крупных заказах на рынке робототехники. Вяэрси показывает первый заказ, отправленный в Украину — роботизированную машину, которая будет удалять с поля боя неразорвавшиеся боеприпасы.
Глава Milrem и крупнейший частный акционер Кулдар Вяэрси является одним из инвесторов, продавших часть своей доли в Milrem Robotics, чтобы в будущем компания могла принимать участие в крупных заказах на рынке робототехники. Вяэрси показывает первый заказ, отправленный в Украину — роботизированную машину, которая будет удалять с поля боя неразорвавшиеся боеприпасы.
ФОТО: Rauno Volmar | Delfi Meedia

Одна из крупнейших в мире технологических групп оборонной промышленности EDGE приобрела у эстонских инвесторов контрольный пакет акций Milrem Robotics. На данный момент инвесторы заработали около 70 миллионов евро. Кроме того, новый владелец сделает инвестиции в компанию, что позволит Milrem начать быстрое расширение на рынке, пишет Ärileht.

„Это крупнейшая инвестиция в истории эстонской оборонной промышленности, подобные в последние годы не делались в европейские стартапы сферы оборонной промышленности“, — подтверждает Кулдар Вяэрси, один из владельцев Milrem Robotics и исполнительный директор компании. EDGE — высокотехнологичная компания из Объединенных Арабских Эмиратов, входящая в число 20 крупнейших оборонных предприятий мира. Объем их заказов в прошлом году достиг 6 миллиардов евро. По словам Вяэрси, привлечение нового крупного владельца было необходимо, чтобы принять участие в наращивании рынка робототехники.

До сих пор страны тестировали различные технологии наземной робототехники на нескольких машинах и изучали их влияние на поле боя. Сейчас начинается переход к закупке мощностей. По словам Вяэрси, это означает заказы на сотни машин. „Чтобы добиться успеха в снабжении, вам нужно нарастить мускулы“, — говорит он. Необходимо показать клиенту, что у компании есть силы выполнить заказ и примерно в течение 20 лет обеспечивать поддержку приобретенных систем.

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