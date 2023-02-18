Мегасделка на 70 млн евро: эстонцы продали контрольный пакет акций флагмана оборонной промышленности и заработали около 70 млн евро

„Это крупнейшая инвестиция в истории эстонской оборонной промышленности, подобные в последние годы не делались в европейские стартап ы сферы оборонной промышленности“, — подтверждает Кулдар Вяэрси , один из владельцев Milrem Robotics и исполнительный директор компании. EDGE — высокотехнологичная компания из Объединенных Арабских Эмиратов, входящая в число 20 крупнейших оборонных предприятий мира. Объем их заказов в прошлом году достиг 6 миллиардов евро. По словам Вяэрси, привлечение нового крупного владельца было необходимо, чтобы принять участие в наращивании рынка робот отехники.

До сих пор страны тестировали различные технологии наземной робототехники на нескольких машинах и изучали их влияние на поле боя. Сейчас начинается переход к закупке мощностей. По словам Вяэрси, это означает заказы на сотни машин. „Чтобы добиться успеха в снабжении, вам нужно нарастить мускулы“, — говорит он. Необходимо показать клиенту, что у компании есть силы выполнить заказ и примерно в течение 20 лет обеспечивать поддержку приобретенных систем.