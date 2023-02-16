Сеть спортивных клубов MyFitness убрала голосовые оповещения на русском языке

С недавнего времени в спортивных залах MyFitness больше не звучат информационные объявления на русском языке. Если раньше информацию о том, что нужно протирать тренажеры и класть инвентарь на место, сообщали на трех языках (эстонском, английском и русском), то теперь из колонок звучит только эстонская и английская речь.

По словам директора по маркетингу MyFitness Марики Мясак, решение оставить голосовые уведомления только на эстонском и английском было принято с целью упростить систему. „Доля не говорящих на эстонском языке клиентов за последние годы значительно увеличилась, мы решили использовать английский язык, более понятный представителям разных национальностей, в дополнение к голосовому оповещению на эстонском языке“, - сказала она RusDelfi.

Точную причину, почему больше нет уведомлений на русском языке, представитель клуба назвать не смогла. „У нас много посетителей, которые говорят на разных языках. Мы считаем, что английский язык – самый универсальный“, - уточнила Мясак.

На вопрос о том, повлияла ли война в Украине на это решение, директор по маркетингу MyFitness ответила следующее: „Тема унификации языков давно лежала у нас на столе. Это было решение нашей компании, на которое повлияла наша клиентская база и необходимость общаться с максимально широкой аудиторией как можно более четко и просто“.

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