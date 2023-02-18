Мустамяэские чиновники пытались признать глухонемого недееспособным, наврав в суде, что отец мужчины умер

По закону человек может быть признан недееспособным и над ним может быть установлена опека, если вследствие душевной болезни, слабоумия или иного психического расстройства он не способен продолжительное время понимать свои действия или руководить ими. У 41-летнего Мярта (имя изменено — ред.) нет ни одной из вышеназванных проблем со здоровьем. Он имеет высшее образование, работает, живет в квартире, для приобретения который взял банковский кредит. И, конечно, он испытал шок, когда в начале декабря прошлого года обнаружил в своем почтовом ящике повестку в суд, из которой узнал, что управа столичной части города Мустамяэ хочет лишить его дееспособности и установить над ним опеку, чтобы впредь принимать за него все решения.