„Один гудок и отбой“: Telia заблокировала в Эстонии более 2,5 миллионов звонков от мошенников
По словам риск-менеджера Telia Андреаса Мейстера, в прошлом году в целом увеличилось количество кибер-атак и случаев мошенничества, и количество звонков от мошенников не стало исключением.
„К сожалению, тренд на подобные мошеннические сообщения растет, и их ежедневно пытаются использовать против наших клиентов“, - отметил Мейстер.
В общей сложности за весь 2022 год системы безопасности Telia заблокировали 2,51 миллиона звонков. Речь идет о так называемых звонках-вангири (от яп. wangiri - „один гудок и отбой“) или пропущенных звонках. Цель этих звонков - побудить человека перезвонить на неизвестный иностранный номер, обычно с последующим выставлением значительного счета звонящему.
По словам риск-менеджера Telia, в группе компаний Telia в течение многих лет действует система блокировки массового дозвона для выявления и блокировки звонков-вангири.
„Благодаря этому решению мы ежемесячно блокируем большое количество звонков-вангири в Эстонии. Поскольку Эстония - маленькая страна, мошенники нам звонят не очень часто. Например, в прошлом году Telia заблокировала почти 30 миллионов звонков в Швеции и более 70 миллионов звонков в Норвегии“, - добавил Мейстер.
В прошлом году в Эстонию звонили из разных стран мира. Однако наибольшее количество звонков, заблокированных фильтрами безопасности Telia, поступило из Швеции, Финляндии, Чехии, Литвы, Ирландии, Латвии, Польши, Нидерландов и Австрии. В то же время звонки от мошенников поступали и из относительно неизвестных Эстонии стран, таких как Сенегал, Танзания, Тунис, Судан и других.
По словам риск-менеджера Telia Андреаса Мейстера, перезванивать на незнакомые зарубежные номера не стоит.
„Обычно звонок-вангири можно распознать по тому, что он поступает с номера с иностранным кодом, и звонок настолько короткий, что вы даже не успеваете на него ответить. Если кто-то из ваших близких в это время находится за границей, и вы не уверены, не звонит ли вам с иностранного номера член семьи или друг, вы всегда можете, например, отправить этому человеку SMS, чтобы это уточнить“, - советует Мейстер.