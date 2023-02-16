„Один гудок и отбой“: Telia заблокировала в Эстонии более 2,5 миллионов звонков от мошенников

По словам риск-менеджера Telia Андреаса Мейстера, в прошлом году в целом увеличилось количество кибер-атак и случаев мошенничества, и количество звонков от мошенников не стало исключением.

„К сожалению, тренд на подобные мошеннические сообщения растет, и их ежедневно пытаются использовать против наших клиентов“, - отметил Мейстер.

В общей сложности за весь 2022 год системы безопасности Telia заблокировали 2,51 миллиона звонков. Речь идет о так называемых звонках-вангири (от яп. wangiri - „один гудок и отбой“) или пропущенных звонках. Цель этих звонков - побудить человека перезвонить на неизвестный иностранный номер, обычно с последующим выставлением значительного счета звонящему.

По словам риск-менеджера Telia, в группе компаний Telia в течение многих лет действует система блокировки массового дозвона для выявления и блокировки звонков-вангири.

„Благодаря этому решению мы ежемесячно блокируем большое количество звонков-вангири в Эстонии. Поскольку Эстония - маленькая страна, мошенники нам звонят не очень часто. Например, в прошлом году Telia заблокировала почти 30 миллионов звонков в Швеции и более 70 миллионов звонков в Норвегии“, - добавил Мейстер.

В прошлом году в Эстонию звонили из разных стран мира. Однако наибольшее количество звонков, заблокированных фильтрами безопасности Telia, поступило из Швеции, Финляндии, Чехии, Литвы, Ирландии, Латвии, Польши, Нидерландов и Австрии. В то же время звонки от мошенников поступали и из относительно неизвестных Эстонии стран, таких как Сенегал, Танзания, Тунис, Судан и других.

По словам риск-менеджера Telia Андреаса Мейстера, перезванивать на незнакомые зарубежные номера не стоит.