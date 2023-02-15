НОВЫЙ ЗАКОН | Больше не нужно платить налоги за продажу излишков электроэнергии

„Сегодня открылась система подачи деклараций доходов за 2022 год, и теперь у всех мелких производителей есть уверенность в том, что у них не появятся дополнительные налоговые обязательства из-за продажи излишков электроэнергии в сеть“, - сказала министр финансов Аннели Аккерманн. Изменение действует задним числом с начала 2022 года.

„Производство электроэнергии из энергии ветра или солнца для собственного использования на начальном этапе требует довольно больших инвестиций, частные лица не могут вычесть эти инвестиции из дохода, и, кроме того, продажа излишков электроэнергии облагалась подоходным налогом. Это не способствовало инвестициям в возобновляемые источники энергии“, - пояснила министр.

От налога освобождается доход от продажи электроэнергии, произведенной из возобновляемых источников генераторной установкой мощностью до 15 киловатт. В случае с квартирными товариществами возможен вариант 15 кВт на точку подключения или 8 кВт на квартиру. Положение распространяется как на солнечные панели, так и на ветрогенераторы.

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