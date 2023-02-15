Европейская комиссия подала на Эстонию в суд. Министр юстиции объяснила ситуацию

Государства-члены Евросоюза должны создать для сотрудников государственного и частного сектора эффективные каналы, по которым работники могли бы конфиденциально сообщать о нарушениях законодательства ЕС. Страны также обязаны создать надежную систему защиты осведомителей от мести. Государства-члены ЕС должны были принять необходимые меры до 17 декабря 2021 года, но некоторые не сделали этого и по сей день.

Данилсон-Ярг: восприятие „директивы о доносчиках“ в Эстонии не такое, как в других странах

Министр юстиции Леа Данильсон-Ярг сказала в интервью Delfi, что так называемая „директива о доносчиках“ не была полностью внедрена в Эстонии, потому что эстонское общество понимает ее содержание иначе, чем граждане многих других европейских стран. „Для Эстонии это, так сказать, „доносительство“ - чувствительный вопрос из-за опыта оккупационной эпохи“, - сказала Данильсон-Ярг, добавив, что именно из-за этого директива не была исполнена. Данильсон-Ярг считает, что проект внедрения директивы необходимо пересмотреть, чтобы он не вызывал у эстонцев таких эмоций. „Конечно, мы подчиняемся европейским правилам, и если суд примет такое решение, нам придется заплатить штраф“, - отметила Данильсон-Ярг.

По словам министра юстиции, нынешняя директива может создать иллюзию серьезных изменений, однако подобные меры по информированию о нарушениях уже действуют во многих сферах бизнеса и являются частью системы внутреннего контроля. „У нас в Министерстве юстиции тоже есть уполномоченное лицо, которому можно сообщить о подозрении в нарушении трудовых отношений“, - сказала Данильсон-Ярг, отметив, что и для самих компаний было бы полезно, если бы сотрудники могли сообщать о нарушениях лицам внутри компании, а писать, например, сразу в СМИ. „[У директивы] много положительных аспектов, но в полном объеме ее в нашем обществе не применить“, - сказала Данильсон-Ярг.