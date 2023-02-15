Европейская комиссия подала на Эстонию в суд. Министр юстиции объяснила ситуацию(31)
Сегодня Еврокомиссия приняла решение направить против Эстонии, а также Чехии, Германии, Испании, Италии, Люксембурга, Венгрии и Польши иск в суд Евросоюза, поскольку ни одна из этих стран не обеспечила полного внедрения директивы о защите осведомителей.
Государства-члены Евросоюза должны создать для сотрудников государственного и частного сектора эффективные каналы, по которым работники могли бы конфиденциально сообщать о нарушениях законодательства ЕС. Страны также обязаны создать надежную систему защиты осведомителей от мести. Государства-члены ЕС должны были принять необходимые меры до 17 декабря 2021 года, но некоторые не сделали этого и по сей день.
Данилсон-Ярг: восприятие „директивы о доносчиках“ в Эстонии не такое, как в других странах
Министр юстиции Леа Данильсон-Ярг сказала в интервью Delfi, что так называемая „директива о доносчиках“ не была полностью внедрена в Эстонии, потому что эстонское общество понимает ее содержание иначе, чем граждане многих других европейских стран. „Для Эстонии это, так сказать, „доносительство“ - чувствительный вопрос из-за опыта оккупационной эпохи“, - сказала Данильсон-Ярг, добавив, что именно из-за этого директива не была исполнена. Данильсон-Ярг считает, что проект внедрения директивы необходимо пересмотреть, чтобы он не вызывал у эстонцев таких эмоций. „Конечно, мы подчиняемся европейским правилам, и если суд примет такое решение, нам придется заплатить штраф“, - отметила Данильсон-Ярг.
По словам министра юстиции, нынешняя директива может создать иллюзию серьезных изменений, однако подобные меры по информированию о нарушениях уже действуют во многих сферах бизнеса и являются частью системы внутреннего контроля. „У нас в Министерстве юстиции тоже есть уполномоченное лицо, которому можно сообщить о подозрении в нарушении трудовых отношений“, - сказала Данильсон-Ярг, отметив, что и для самих компаний было бы полезно, если бы сотрудники могли сообщать о нарушениях лицам внутри компании, а писать, например, сразу в СМИ. „[У директивы] много положительных аспектов, но в полном объеме ее в нашем обществе не применить“, - сказала Данильсон-Ярг.
Однако министр юстиции добавила, что по большей части как судебное разбирательство, так и полное введение директивы - это работа следующего состава парламента.
Разбирательств уже несколько
Еврокомиссия открыла в отношении Эстонии несколько разбирательств.
Первое касается вопросов безопасности в сфере гражданской авиации - Эстония не выполнила требования правовых норм Евросоюза по управлению авиационной безопасностью и по информированию об инцидентах, влияющих на авиационную безопасность.
Согласно правовым нормам Евросоюза, компетентные органы государств-членов обязаны обеспечить эффективное управление рисками авиационной безопасности и проведение внутренних аудитов. Система управления должна быть укомплектована достаточным количеством квалифицированного персонала и должна обеспечивать возможность обмена информацией с другими соответствующими компетентными органами и оказания взаимопомощи. Основной целью надлежащего управления безопасностью и информирования об инцидентах, влияющих на авиационную безопасность, является постоянное повышение безопасности пассажиров и персонала, работающего в этой сфере.
Однако расследование Европейского агентства авиационной безопасности (EASA) показало, что эстонская система управления безопасностью полетов не соответствует этим требованиям. Кроме того, государства-члены обязаны анализировать периодические отчеты об инцидентах, связанных с безопасностью полетов, и определять корректирующие действия. Эстония не смогла доказать, что эти обязательства были выполнены. У страны есть два месяца, чтобы ответить на письмо с официальным уведомлением.
Комиссия также решила открыть дело о нарушении в сфере безопасности на воде, направив Эстонии и еще восьми странам письма с официальным уведомлением о несоблюдении Рамочной директивы о морской стратегии. Директива направлена на защиту морей и океанов и обеспечение устойчивого использования их ресурсов. Согласно Директиве, государства-члены должны были пересмотреть и обновить свои программы мониторинга и программы мер к 15 октября 2020 года и 31 марта 2022 года соответственно, чего они до сих пор не сделали. Комиссия будет ждать ответа в течение двух месяцев.
Сегодня Европейская комиссия приняла решение об открытии и проведении судебных разбирательств в отношении нескольких государств-членов ЕС, в том числе Эстонии, за нарушение законодательства в сфере услуг. Эти решения направлены на обеспечение надлежащего выполнения правил, установленных для обеспечения надлежащего функционирования единого рынка услуг. Ответ также требуется дать в течение двух месяцев.