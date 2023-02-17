ГРАФИКА | Почти 60% пожилых людей живет в относительной бедности

Еще в ноябре 2022 года руководитель отдела демографической и социальной статистики Департамента статистики Анет Мюйрсоо отмечала, что в относительной бедности в 2021 году проживало около 301 100 человек. Месячный доход этих людей с учетом состава домохозяйства был меньше 763 евро.

Чем же относительная бедность отличается от бедности абсолютной? Уровень относительной бедности – это процент тех, чей годовой доход меньше установленной границы относительной бедности, он считается в процентах от медианного дохода. Фактически, это - те люди, которые не могут себе позволить вести образ жизни, который является стандартным для большей части общества. Такой подход позволяет придать черте бедности некоторую гибкость и избежать ситуации, когда бедность и неравенство растут, а число людей за чертой бедности снижается.

Профессор социологии Таллиннского университета Эллу Саар дает следующие разъяснения: „границей абсолютной бедности считается расчетный прожиточный минимум. Относительная бедность – это 60 % от медианного дохода. Мы видим, что уровень абсолютной бедности снизился. С этим проблем быть не должно. Но если смотреть на уровень относительной бедности, то он вырос уже в 2021 году. Доход 22,8 % жителей Эстонии составляет менее 60 % от медианного дохода“

Относительная бедность в Эстонии

Для того, чтобы создать графики, описывающие ситуацию в стране, RusDelfi использовал данные Департамента статистики. Так как в ходе сбора данных сотрудники департамента в течение 2022 года получили данные о 2021 годе, то это - наиболее актуальные цифры, которые на данный момент имеются.

Как видим, наименее защищенной социальной группой оказались пожилые люди.

Среди граждан Эстонии живущих в относительной бедности - меньше.

Как видим, процент тех, кто живет в относительной бедности, выше среди женщин, причем общая цифра ща последние 5 лет незначительно, но увеличилась.