Курс евро поднялся выше 80 рублей — впервые за десять месяцев

В последний раз курс евро был больше 80 рублей 25 апреля 2022 года, напоминает „Медуза“.

Доллар на торгах Московской бирже стоит чуть выше 74 рублей, следует из материалов биржи. Американская валюта превысила отметку 74 рубля впервые с 25 апреля 2022 года.

Эксперты „Интерфакс-ЦЭА“ считают, рубль активно дешевеет к доллару и евро на фоне новостей о десятом пакете санкций ЕС против России и вслед за падением цен на нефть.

Аналитик „Велес Капитала“ Юрий Кравченко в разговоре с РБК сказал, что динамика роста валют „отражает желание инвесторов зафиксировать прибыль и продать валютную выручку по привлекательному курсу в преддверии февральского налогового периода“.

Российская валюта начала снижаться к евро и доллару в конце декабря 2022 года. Так, 21 декабря евро превысил отметку 75 рублей, а доллар — 70 рублей. Падение рубля началось после того, как страны Запада согласовали введение потолка цен на российскую нефть.