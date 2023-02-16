Подача деклараций в разгаре: почему кому-то налог возвращают, а кому-то нет, и как не остаться должным государству в следующий раз(9)
15 февраля - по традиции официальный день начала подачи налоговых деклараций. Но в этом году департамент открыл возможность для подачи гораздо раньше, чем обычно - уже в минувшие выходные. В результате к сегодняшнему дню почти триста тысяч человек уже подали налоговую декларацию через электронную среду Налогово-таможенного департамента и увидели предварительную сумму возврата.
Кого-то она огорчила, кого-то порадовала, но, к сожалению, эта магическая цифра продолжает жителей Эстонии удивлять. К сожалению, поскольку получишь ли ты возврат и в каком размере или вовсе останешься государству должен, можно узнать заранее, и даже предотвратить ситуацию, при которой придется выплатить государству круглую сумму. Или же наоборот, спрогнозировать налоговые отчисления таким образом, чтобы в начале следующего года увидеть на своем счету внушительные цифры возврата. Как же это сделать?