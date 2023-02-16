Новости Эстонии
16.02.2023, 07:20

Подача деклараций в разгаре: почему кому-то налог возвращают, а кому-то нет, и как не остаться должным государству в следующий раз

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ФОТО: Khongtham | Shutterstock

15 февраля - по традиции официальный день начала подачи налоговых деклараций. Но в этом году департамент открыл возможность для подачи гораздо раньше, чем обычно - уже в минувшие выходные. В результате к сегодняшнему дню почти триста тысяч человек уже подали налоговую декларацию через электронную среду Налогово-таможенного департамента и увидели предварительную сумму возврата.

Кого-то она огорчила, кого-то порадовала, но, к сожалению, эта магическая цифра продолжает жителей Эстонии удивлять. К сожалению, поскольку получишь ли ты возврат и в каком размере или вовсе останешься государству должен, можно узнать заранее, и даже предотвратить ситуацию, при которой придется выплатить государству круглую сумму. Или же наоборот, спрогнозировать налоговые отчисления таким образом, чтобы в начале следующего года увидеть на своем счету внушительные цифры возврата. Как же это сделать?

Во-первых, давайте исходить из того, что вы работаете. Или хотя бы получаете доход (от аренды, к примеру), из которого исправно платите подоходный налог. Потому что государство возвращает вам переплаченное, а не выписывает некую 13 зарплату. В этом смысле налоговая система Эстонии действительно несколько запутана, поскольку для того, чтобы учесть все льготы, предоставленные государством налогоплательщикам, нужно подвести итоги календарного года. Именно поэтому многие люди до сих пор перед подачей декларации переживают, не останутся ли они должны государству.

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