„Сегодня нет причин оставаться на универсальной услуге“. Alexela анонсировала новый электропакет(1)
Компания Alexela анонсировала, что выходит на рынок с новым пакетом, который будет учитывать как биржевые цены, так и при необходимости стоимость универсальной услуги.
Снижение биржевых цен, которое мы наблюдаем последнее время, заставило сотни тысяч пользователей универсальной услуги задуматься, верен ли их выбор.
По словам управляющего портфелем торговли энергией Alexela Калви Ныу, цены на электроэнергию упали в первую очередь из-за снижения цен на природный газ.
„Это создает предпосылки для того, что летом стоимость электроэнергии не будет превышать 100 евро. Тем не менее, полностью исключить это нельзя, так как рынок изменчив. В любой момент может случиться так, что хранилища природного газа будут недостаточно заполнены или какие-то другие изменения заставят нас использовать больше природного газа“, — сказал Ныу. Кроме этого он указал на высокую стоимость квот на выброс СО2, что особенно актуально в странах Балтии, где большая часть производства электроэнергии основана на горючем сланце.
„Сегодня нет причин оставаться на пакете с универсальной услугой“, — заявил Ныу, имея ввиду новый пакет Alexela, который будет базироваться на зафиксированной на месяц стоимости. Таким образом, когда летом в связи с высокой производительностью возобновляемой энергии цены снизятся, стоимость электричества в рамках пакета также снизится. Если на рынке произойдет что-то, из-за чего цены вырастут, то вырастет и цена для потребителя, но не выше установленной Департаментом конкуренции стоимости универсальной услуги.
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Новый пакет от Alexela
Alexela сообщает, что новый тип пакета электроэнергии, более выгодный, чем универсальная услуга, менее рискованный, чем биржевой пакет, и в то же время при желании от него можно быстро и без штрафов отказаться.
„Напряжение уже некоторое время витало в воздухе, биржевая цена на электроэнергию упала, люди чувствуют, что универсальная услуга себя исчерпала, и спрашивают, не пора ли вернуться к биржевому пакету“, – сказал исполнительный директор Alexela Айво Адамсон. „В то же время производственных мощностей на рынок не добавилось, кризис безопасности продолжается и нет прямых оснований предполагать, что цены останутся стабильными и больше не будут стремиться к крайностям. Теперь Alexela делает следующий шаг в том же направлении — приходит на помощь стране и пытается предложить стабильность по более низкой цене, чем универсальная услуга.“, – добавил он.
С пакетом „Без забот“ Alexela предлагает клиентам более дешевую электроэнергию, чем универсальная услуга, цену которой согласует Департамент конкуренции. Цена определяется ежемесячно, что обеспечивает клиенту достаточные возможности для планирования и стабильность, чтобы контролировать свой бюджет. „Напряжение должно быть в розетке, а не в кошельке“, – сказал управляющий портфелем торговли энергией Alexela Калви Ныу. Он добавил, что даже если цены на электроэнергию вырастут, пакет „Без забот“ никогда не будет стоить дороже, чем универсальная услуга.
В марте базовая цена новой услуги составит 11,9 цента/кВтч, что ровно на 3,5 ц/кВтч дешевле утвержденной Департаментом конкуренции производственной цены Enefit Power, которая составляет 15,4 ц/кВтч. К ценам добавляются маржа и НСО.
Новый пакет, аналогичный универсальной услуге, предназначен как для бытовых потребителей, таких как физические лица и квартирные товарищества. Прежде всего он ориентирован на клиента, который ценит стабильность, обеспечивая ему при этом максимально выгодную цену на электроэнергию за месяц исходя из рыночной ситуации. Кроме того, как и в случае с универсальной услугой, заключаемый договор является бессрочным, и расторжение договора не влечет за собой никаких дополнительных расходов для клиента. Смена этого пакета также осуществляется бесплатно в самообслуживании энергетической компании.
Запрос на присоединение к пакету можно отправить с сегодняшнего дня, 15 февраля. Потребители электроэнергии Alexela смогут после присоединения начать использовать пакет с 1 марта. В случае смены продавца электроэнергии, в зависимости от условий смены прежнего поставщика, по прошествии периода от 14 дней до месяца.
„Конечно, хватает клиентов, которые сейчас возвращаются к биржевому пакету, но решение, которое содержит риски или требует планирования потребления, подходит не всем“, – отметил управляющий портфелем торговли энергией Alexela. В настоящее время универсальной услугой пользуются 300 000 человек, начиная с марта я бы не советовал продолжать ее использовать хотя бы некоторое время, если только дома не растет денежное дерево, дающее хороший урожай“, – сказал Ныу, добавив, что государственная компенсация за потолок цен на электроэнергию заканчивается в марте.
В начале февраля этого года Alexela провела экспресс-опрос среди 500 потребителей, результаты которого показали, что четверо из десяти человек рассматривали возможность смены пакета в прошлом месяце, две трети из них в настоящее время пользуются универсальной услугой.