Владелец сети цветочных магазинов: в отличие от продавцов электричества и топлива, мы не испытываем такую патологическую жадность(3)
В передаче на Радио 4 владелец магазина „Каннике“ Алишер Вельман рассказал Андрею Титову, какая ситуация царит на цветочном рынке нашей страны, а также об основных предпочтениях эстонских клиентов.
Фирма работает с 1996 года. С точки зрения этой временной перспективы, меняются ли предпочтения у людей с годами? Есть мода на цветы?
Сложно сказать. Разве что букеты стали более изысканными. Если раньше их любили заворачивать, как в народе говорят, в целлофан, флористы это называют слюдой, то сейчас это уже уходит. Это - прошлый век. А так, в принципе, все то же самое. Может быть, выбор цветов стал более разнообразным.
Откуда цветы везут? Может, что-то растет у нас, а что-то привозят с другого конца цвета?
Основное место, где закупаются цветы - это Голландия. Туда цветы стекаются со всего мира и дальше уже распределяются по разным странам. (...) У нас выращивают тюльпаны. Со временем может быть появятся подсолнухи, местные розы появятся через какое-то время. Но с учетом того, что мы видим за окном, это маленькие, тоненькие, хрупкие цветочки. Крупные розы по 70-80 см - это Эквадор, Латинская Америка.
Цветы - это часть романтической жизни. Что ваш опыт показывает? Последние сложные годы, сначала пандемия коронавируса, потом война и все, что с этим связано... Как это сказалось на цветочном бизнесе? Стали меньше покупать цветов?
Конечно. Эти последние годы мы упорно шли к тому, чтобы покупали люди меньше. Пандемия внесла существенный вклад в это. Я помню, был момент, когда правительство решило закрыть торговые центры и вообще магазины в большинстве своем, не продуктовые. Мы попали в ту ситуацию, когда у нас в понедельник и вторник пришли цветы, а в среду надо было закрывать магазины. Пришлось все выбрасывать. Представьте, сколько нам пришлось выбрасывать, учитывая, что мы крупнейшая цветочная сеть в Эстонии. Так что мы шли упорно к тому, чтобы покупательский спрос становился все меньше и меньше.
Когда ограничения закончились, когда локдаун сняли, восстановился этот покупательский спрос?
Скажем так, он оживился, но не вернулся на докризисный уровень.
А что с ценами на цветы происходит сейчас, учитывая, что дорожает все?
Цены на цветы - не исключение в этой гонке. Влияет масса факторов. Начиная с того, что производитель должен повышать цены. Потому что если, например, часть тюльпанов выращивается в Голландии, там теплицы отапливаются газом. Мы понимаем, что рост неизбежен. Соответственно, логистика, бензин, это все мы прибавляем - доставка цветов, хранение, помещения, холодильники, они работают на электричестве, цены знают все.
А навскидку можно сказать, сколько сейчас в среднем стоит тюльпан и сколько он стоил год назад?
Я скажу так: в отличие от продавцов электричества, топлива, мы не испытываем такую патологическую жадность и стараемся идти навстречу покупателям и сдерживать рост максимально. То есть цены остались примерно те же, что год назад, просто уменьшилось доходная часть цветочников, из которой оплачиваются все дополнительные расходы. Но мы не можем бесконечно поднимать цены. Это не бензин, на который цены можно поднимать бесконечно много, и ты все равно заправишь этот бак.
Есть же в цветочном бизнесе пики, когда продажи цветов взлетают?
Да, конечно. Это 14 февраля, 8 марта и День матери. Многие считают, что это еще 1 сентября, но это большая иллюзия. Мне кажется, сейчас это вообще перестало быть традицией - дарить учителям цветы. Может быть, жиденький тюльпанчик или гвоздичку ответственный школьник зайдет, купит. А в принципе, конечно, по-минимуму покупают школьники цветы. Ну, только первоклассники. Раньше же все классы покупали цветы, а теперь только первоклассники.
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