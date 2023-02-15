Владелец сети цветочных магазинов: в отличие от продавцов электричества и топлива, мы не испытываем такую патологическую жадность

Фирма работает с 1996 года. С точки зрения этой временной перспективы, меняются ли предпочтения у людей с годами? Есть мода на цветы?

Сложно сказать. Разве что букеты стали более изысканными. Если раньше их любили заворачивать, как в народе говорят, в целлофан, флористы это называют слюдой, то сейчас это уже уходит. Это - прошлый век. А так, в принципе, все то же самое. Может быть, выбор цветов стал более разнообразным.

Откуда цветы везут? Может, что-то растет у нас, а что-то привозят с другого конца цвета?

Основное место, где закупаются цветы - это Голландия. Туда цветы стекаются со всего мира и дальше уже распределяются по разным странам. (...) У нас выращивают тюльпаны. Со временем может быть появятся подсолнухи, местные розы появятся через какое-то время. Но с учетом того, что мы видим за окном, это маленькие, тоненькие, хрупкие цветочки. Крупные розы по 70-80 см - это Эквадор, Латинская Америка.

Цветы - это часть романтической жизни. Что ваш опыт показывает? Последние сложные годы, сначала пандемия коронавируса, потом война и все, что с этим связано... Как это сказалось на цветочном бизнесе? Стали меньше покупать цветов?

Конечно. Эти последние годы мы упорно шли к тому, чтобы покупали люди меньше. Пандемия внесла существенный вклад в это. Я помню, был момент, когда правительство решило закрыть торговые центры и вообще магазины в большинстве своем, не продуктовые. Мы попали в ту ситуацию, когда у нас в понедельник и вторник пришли цветы, а в среду надо было закрывать магазины. Пришлось все выбрасывать. Представьте, сколько нам пришлось выбрасывать, учитывая, что мы крупнейшая цветочная сеть в Эстонии. Так что мы шли упорно к тому, чтобы покупательский спрос становился все меньше и меньше.

Когда ограничения закончились, когда локдаун сняли, восстановился этот покупательский спрос?

Скажем так, он оживился, но не вернулся на докризисный уровень.

А что с ценами на цветы происходит сейчас, учитывая, что дорожает все?