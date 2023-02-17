Премьер-министр рассказала, почему в Эстонии высокая инфляция и когда ситуация нормализуется(31)
В интервью RusDelfi премьер-министр Эстонии Кая Каллас рассказала, почему в Эстонии высокая инфляция.
Почему инфляция в Эстонии была одна из самых высоких в Европе? Что мы сделали не так?
Есть несколько причин. Главное - наше отличие от остальных, и это „заслуга“ правительства EKRE, разрушение пенсионной системы. На рынок пришло 1,2 миллиарда евро. Инфляция - это когда на рынке много денег и мало товаров, когда на рынок выбрасывают более миллиарда евро, ясно, что цены будут расти. Вторая причина в том, что наши люди сильно верили в биржу. Цены на электричество не были фиксированными, у многих были биржевые пакеты. Поэтому они почувствовали рост цен на себе первыми. Например в Финляндии, где у 90% людей пакет на электричество с фиксированной ценой, рост цен будет ощутим тогда, когда срок действия нынешних пакетов истечет.
Положительная причина инфляции заключается в том, что коронакризис затронул нас меньше, чем наших соседей. Рост эстонской экономики был 8.3%, в Латвии, Литве и Швеции - 4.7%. В Финляндии - 3.3%. Наша экономика росла быстрее, поэтому инфляция тоже.
Это причины, почему сначала инфляция у нас росла быстрее, но если посмотреть на ситуацию сейчас, то цены не растут с августа.
Когда ситуация нормализуется?
Прогнозы показывают, что не в этом году, но в следующем.
Для Партии реформ перед выборами на первом месте оборона. По вашему мнению, это важнее, чем инфляция?
Без безопасности нет смысла говорить об экономике. Наглядный пример: наш экономический рост в прошлом году был ноль процентов, а в Украине минус 30%. Поэтому безопасность идет на первом месте, без этого у нас нет возможности заниматься благосостоянием людей. Инфляция в Эстонии завязана на внешних факторах. Мы делаем все, чтобы снизить инфляцию - вводим различные дотации, чтобы людям было проще справиться с последствиями инфляции, но безопасность - это экзистенциальный вопрос.
С другой стороны, что мы будем защищать, если у нас здесь не будет людей, экономики, культуры.
Да, но инфляция высока везде. Это своего рода военный налог, который мы платим в евро, а украинцы - своими жизнями. Во-первых, наш уровень инфляции снижается. В этом году прогнозируют небольшое снижение, в следующем умеренный рост цен на 2-3%, что является нормой.
Мы должны посмотреть на картину целиком. За 10 лет зарплаты выросли на 83%, цены за этот период выросли на 20%. Понятно, что рост цен обусловлен подорожанием электроэнергии. Теперь, когда цены на электричество снижаются, инфляция тоже затормаживается.
На один год покупательная способность людей снизилась, потому что цены росли быстрее, чем доход людей, пособия, зарплаты, пенсии. Однако уже в следующем году, по всем прогнозам, зарплаты снова будут расти быстрее. Это означает, что покупательная способность тоже вырастет. И даже когда наша покупательная способность снизилась, она снизилась до уровня 2018-2019 года, когда у нас не было еще ни одного кризиса.