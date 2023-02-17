Премьер-министр рассказала, почему в Эстонии высокая инфляция и когда ситуация нормализуется

Почему инфляция в Эстонии была одна из самых высоких в Европе? Что мы сделали не так?

Есть несколько причин. Главное - наше отличие от остальных, и это „заслуга“ правительства EKRE, разрушение пенсионной системы. На рынок пришло 1,2 миллиарда евро. Инфляция - это когда на рынке много денег и мало товаров, когда на рынок выбрасывают более миллиарда евро, ясно, что цены будут расти. Вторая причина в том, что наши люди сильно верили в биржу. Цены на электричество не были фиксированными, у многих были биржевые пакеты. Поэтому они почувствовали рост цен на себе первыми. Например в Финляндии, где у 90% людей пакет на электричество с фиксированной ценой, рост цен будет ощутим тогда, когда срок действия нынешних пакетов истечет.

Положительная причина инфляции заключается в том, что коронакризис затронул нас меньше, чем наших соседей. Рост эстонской экономики был 8.3%, в Латвии, Литве и Швеции - 4.7%. В Финляндии - 3.3%. Наша экономика росла быстрее, поэтому инфляция тоже.

Это причины, почему сначала инфляция у нас росла быстрее, но если посмотреть на ситуацию сейчас, то цены не растут с августа.

Когда ситуация нормализуется?

Прогнозы показывают, что не в этом году, но в следующем.

Для Партии реформ перед выборами на первом месте оборона. По вашему мнению, это важнее, чем инфляция?

Без безопасности нет смысла говорить об экономике. Наглядный пример: наш экономический рост в прошлом году был ноль процентов, а в Украине минус 30%. Поэтому безопасность идет на первом месте, без этого у нас нет возможности заниматься благосостоянием людей. Инфляция в Эстонии завязана на внешних факторах. Мы делаем все, чтобы снизить инфляцию - вводим различные дотации, чтобы людям было проще справиться с последствиями инфляции, но безопасность - это экзистенциальный вопрос.

С другой стороны, что мы будем защищать, если у нас здесь не будет людей, экономики, культуры.