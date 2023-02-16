Почему Эстония выделяет миллионы для Украины, когда в стране высокая инфляция? Отвечает Кая Каллас

Эстония в числе лидеров по поддержке Украины в войне с Россией. Эстонское государство пожертвовало около 1.1% от ВВП, недавно было отправлено большое количество оружия. При этом у многих возникает вопрос, зачем это делать, если уровень инфляции в стране около 20%. По словам Каи Каллас, Эстонии необходимо поддерживать Украину, чтобы Россия не пошла дальше.

„Во-первых, Украина в прямом смысле воюет и за нас тоже. Пока Россия воюет в Украине, она не нападет на кого-то другого. Это вопрос и нашей безопасности. Поэтому мы должны помогать Украине защищаться.

Во-вторых, что касается поддержки беженцев, из всех социальных пособий, которое выплачивает эстонское государство (пенсии, пособия) - только 0,44% идет украинским беженцам. Все остальное - жителям Эстонии. Исключение составляет прожиточное пособие, где примерно половина идет украинским беженцам. Сами факты свидетельствуют против того, что мы все отдаем украинцам.

Что касается оружия, которое мы даем Украине, то, пока Украина не победила, никто из нас не сделал достаточно. Это я постоянно повторяю и всем нашим союзникам. Другое дело, что здесь нужно следить за тем, чтобы своевременно восполнять и наши собственные запасы, что мы и делаем. Пока агрессия России в Украине не отражена, сохраняется вероятность угрозы для всех соседей России. Прямой военной угрозы“, - ответила премьер-министр.

Во время разговора с RusDelfi речь зашла и про роль русского языка в современных реалиях. Как отметила Каллас, каждый язык, которым ты владеешь - это ценность. „Однако действительно, когда началась война, мы стали больше обращать внимание на такие вещи, над которыми раньше настолько не задумывались. У нас государственный язык - эстонский. Это небольшой язык. Во всем мире только 1 миллион человек говорит на эстонском. И мы должны сами прилагать усилия, чтобы не дать ему умереть.