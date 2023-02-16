16.02.2023, 08:45
Мартин Хельме потерпел фиаско как бизнесмен. Теперь он обещает спасти Эстонию от нищеты(6)
ФОТО: | Delfi Meedia
Попытки председателя EKRE вести бизнес закончились банкротством и уголовным делом, пишет Eesti Ekspress.
Народ с открытым ртом слушает слова Мартина Хельме, что электричество может стоить всего 3 цента за кВтч. Что, если бы он был у власти, то ставки налогов были бы ниже, а отопление в жилищах, продукты питания и автомобильное топливо дешевле. „Согласно нашему плану, самыми быстрыми в Европе темпами будут расти не цены, а зарплаты и пенсии, — обещает глава EKRE в предвыборной рекламе. — Спасем Эстонию!“
Если как лидер партии Хельме уверен, что его план по использованию уплаченных жителями Эстонии налогов — самый лучший, то как частный предприниматель в своей прежней жизни он потерпел на поприще строительства планов серьезное поражение.