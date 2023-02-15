Официально! Началась подача налоговых деклараций(1)
Сегодня дня, 15 февраля, официально стартовала подача налоговых деклараций за 2022 год. В действительности подать декларацию в тестовом режиме можно было уже на выходных. Это сделали в общей сложности 333 000 человек.
На основании этих деклараций, государство вернет людям 114 млн евро переплаченного подоходного налога. К доплате подлежит 7,6 млн евро.
Важные даты
15 февраля начинается представление деклараций о доходах в среде э-услуг e-MTA
28 февраля
начало возврата подоходного налога клиентам, представившим декларацию о доходах в e-MTA
17 марта начало возврата подоходного налога клиентам, представившим декларацию о доходах в бумажном виде
2 мая срок представления деклараций о доходах
2 октября срок уплаты подлежащего к доплате подоходного налога и возврата переплаченного подоходного налога