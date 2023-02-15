Экономика
15.02.2023, 07:56

Официально! Началась подача налоговых деклараций

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Ärileht
Tuludeklaratsiooni saab esitada juba mitu päeva.
Tuludeklaratsiooni saab esitada juba mitu päeva.
ФОТО: Argo Ingver | Delfi Meedia

Сегодня дня, 15 февраля, официально стартовала подача налоговых деклараций за 2022 год. В действительности подать декларацию в тестовом режиме можно было уже на выходных. Это сделали в общей сложности 333 000 человек.

На основании этих деклараций, государство вернет людям 114 млн евро переплаченного подоходного налога. К доплате подлежит 7,6 млн евро.

Важные даты

  • 15 февраля начинается представление деклараций о доходах в среде э-услуг e-MTA

  • 28 февраля

    начало возврата подоходного налога клиентам, представившим декларацию о доходах в e-MTA

  • 17 марта начало возврата подоходного налога клиентам, представившим декларацию о доходах в бумажном виде

  • 2 мая срок представления деклараций о доходах

  • 2 октября срок уплаты подлежащего к доплате подоходного налога и возврата переплаченного подоходного налога

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