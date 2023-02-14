ФОТО И ВИДЕО | Вернувшиеся из Турции эстонские спасатели: люди ждут, что их погибших близких достанут из-под завалов

Вернувшихся домой в столичном аэропорту приветствовали гендиректор Спасательного департамента Куно Таммеару, министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс и министр иностранных дел Урмас Рейнсалу.

В аэропорт пришли также несколько десятков людей, которые держали в руках плакат с надписью „Здравствуйте, наши герои, большое всем спасибо“.

Заместитель начальника штаба эстонской спасательной команды Эркки Пыльд рассказал, что крупные спасательные работы к сегодняшнему дню в Турции завершены.

„Ситуация там катастрофическая, - сказал Пыльд. - Для людей очень важно похоронить своих близких“. Поэтому местные жители надеялись и ждали, что спасатели достанут погибших из-под завалов.

По словам эстонского спасателя. первые дни они работали в 24-часовом режиме в две смены. „Но в последние дни работали только в дневное время“, - сказал Пыльд.

Как министры, так и Куно Таммеару считают, что опыт работы в Турции многому научил спасателей, об этом сказал и Пыльд. „Мы многому научились во всех областях“, - отметил Пыльд и добавил, что благодаря командировке готовность и умения эстонской спасательной команды повысились.

В Турции 6 февраля произошло сильнейшее землетрясение, из-за которого, по последним данным, погибли 35 418 человека и еще почти 196 тысяч получили ранения.