Испания отправит в Эстонию систему противовоздушной обороны NASAMS

„В настоящее время это краткосрочное решение, но мы уже готовим устойчивое решение. С этой целью вместе с Латвией и Литвой мы предложили модель ротации ПВО, действующую по аналогии с миссией НАТО по обеспечению воздушной безопасности в странах Балтии. Это может быть согласовано в НАТО к Вильнюсскому саммиту [который состоится в середине июля]. Так что, надеюсь, следующие ротации также будут возможны в сотрудничестве с союзниками“, - сказал министр обороны Ханно Певкур.