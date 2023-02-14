Новости Эстонии
14.02.2023, 20:22

Испания отправит в Эстонию систему противовоздушной обороны NASAMS

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Cистема противовоздушной обороны NASAMS
Cистема противовоздушной обороны NASAMS
ФОТО: TOMS KALNINS | EPA

Испания в апреле отправит в Эстонию на четыре месяца систему противовоздушной обороны NASAMS. Министр обороны Ханно Певкур выразил надежду, что за Испанией в порядке ротации последуют и другие страны НАТО, пока у Эстонии не появится собственная система ПВО, передает rus.err.

„В настоящее время это краткосрочное решение, но мы уже готовим устойчивое решение. С этой целью вместе с Латвией и Литвой мы предложили модель ротации ПВО, действующую по аналогии с миссией НАТО по обеспечению воздушной безопасности в странах Балтии. Это может быть согласовано в НАТО к Вильнюсскому саммиту [который состоится в середине июля]. Так что, надеюсь, следующие ротации также будут возможны в сотрудничестве с союзниками“, - сказал министр обороны Ханно Певкур.

Договоренности о размещении испанской системы ПВО в Эстонии Певкур достиг во вторник на встрече в Брюсселе с министром обороны Испании Маргаритой Роблес.

Цель развертываемого в Эстонии подразделения NASAMS - охрана авиабазы ​​Эмари как стратегического объекта.

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