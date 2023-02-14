14.02.2023, 17:32
В четверг в Эстонию приезжает министр обороны США(28)
ФОТО: | AP/Scanpix
В четверг в Эстонию с визитом прибудет министр обороны США Ллойд Остин, сообщило Министерство обороны Эстонии.
Сегодня в эфире радиостанции Vikerraadio бывший министр обороны Эстонии Калле Лаанет говорил о сотрудничестве с США. „В ближайшие дни увидите один из его результатов, есть все предпосылки для приезда в Эстонию Ллойда Остина“, - сказал Лаанет.
Информацию порталу Delfi подтвердили и Министерстве обороны. Во вторник и среду Аустин будет находится в Брюсселе на встрече министров обороны стран-членов НАТО.
Помимо Эстонии и Бельгии, Остин посетит и Германию, сообщает Пентагон.
24 февраля в День независимости Эстонии, в Таллинн приедут глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.