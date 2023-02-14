В четверг в Эстонию приезжает министр обороны США

Сегодня в эфире радиостанции Vikerraadio бывший министр обороны Эстонии Калле Лаанет говорил о сотрудничестве с США. „В ближайшие дни увидите один из его результатов, есть все предпосылки для приезда в Эстонию Ллойда Остина“, - сказал Лаанет.