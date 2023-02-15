ОТВЕЧАЕТ СПЕЦИАЛИСТ | Какие налоговые льготы имеет человек с нетрудоспособностью?

Действует ли в отношении человека, получающего пособие по нетрудоспособности, необлагаемый минимум в размере 654 евро в месяц. Если у такого человека есть дополнительный доход, с какой суммы высчитывается в этом случае подоходный налог, спрашивает читатель еженедельника Maaleht.