Экономика
15.02.2023, 08:20

ОТВЕЧАЕТ СПЕЦИАЛИСТ | Какие налоговые льготы имеет человек с нетрудоспособностью?

 
Tiina Normak
maksu-ja tolliameti maksude talituse juhataja
Подача налоговой декларации
Подача налоговой декларации
ФОТО: Andres Putting | Delfi Meedia

Есть ли у человека, получающего пособие по нетрудоспособности (но не достигшего пенсионного возраста) какие-либо преимущества при расчете подоходного налога? Как высчитывается подоходный налог в случае человека, получающего пособие по нетрудоспособности?

Действует ли в отношении человека, получающего пособие по нетрудоспособности, необлагаемый минимум в размере 654 евро в месяц. Если у такого человека есть дополнительный доход, с какой суммы высчитывается в этом случае подоходный налог, спрашивает читатель еженедельника Maaleht.

Отвечает руководитель службы налогов Налогово-таможенного департамента Тийна Нормак.

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