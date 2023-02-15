15.02.2023, 08:20
ОТВЕЧАЕТ СПЕЦИАЛИСТ | Какие налоговые льготы имеет человек с нетрудоспособностью?
ФОТО: | Delfi Meedia
Есть ли у человека, получающего пособие по нетрудоспособности (но не достигшего пенсионного возраста) какие-либо преимущества при расчете подоходного налога? Как высчитывается подоходный налог в случае человека, получающего пособие по нетрудоспособности?
Действует ли в отношении человека, получающего пособие по нетрудоспособности, необлагаемый минимум в размере 654 евро в месяц. Если у такого человека есть дополнительный доход, с какой суммы высчитывается в этом случае подоходный налог, спрашивает читатель еженедельника Maaleht.