Ущербы этой зимы: сосулька на 500 евро и сугроб с крыши на 13 000 евро
Если обычно пик связанных с оттепелями убытков приходится на март, то в этом году лишь за первые полтора месяца страховая компания ERGO зарегистрировала уже более 30 случаев ущерба с общей суммой убытков свыше 100 000 евро, причиной которых зачастую была небрежная уборка льда или снега.
Каждую зиму количество вызванных погодными условиями происшествий значительно увеличивается. Страховка очень важна, но каждый домовладелец также играет большую роль в обеспечении безопасности своего дома – все убытки, возникающие в результате недостаточного обслуживания, должны быть возмещены самими собственниками недвижимости. „При неудачном стечении обстоятельств и в зависимости от инцидента сумма ущерба может выражаться шестизначным числом“, - подчеркнула руководитель портфеля страхования ответственности ERGO Ауне Пярн.
Например, упавшая на капот сосулька причинила ущерб в размере около 500 евро. „Если домовладелец позволил этой сосульке расти в течение недели и не принял никаких мер, речь идет о недобросовестном и не соответствующем требованиям поведении – в таком случае страховка на помощь прийти не может“, - добавила она.
Была ситуация, когда скопившийся на крыше снег стал от таяния тяжелым и скатился с крыши на припаркованный на улице автомобиль. В результате оказалась разбита стеклянная крыша машины, повреждены металл крыши, капот и дверь багажника. В результате происшествия владелец больше не мог пользоваться автомобилем, так как в салон попала вода, поэтому ему пришлось арендовать заменный автомобиль. Общая сумма ущерба была оценена более чем в 13 000 евро.
Снег и лед обычно падают с крыш во время оттепели. Особое внимание следует уделить снегу, скапливающемуся на плоских крышах – при таянии он может привести к повреждению помещений водой. Помимо опасности проникновения талой воды в конструкции, как плоские, так и скатные крыши подвержены риску обрушения под тяжестью снега. „Вес свежевыпавшего снега составляет скромные 100 кг/м3, неубранный и осевший снег весит почти 300 кг/м3, а талый мокрый снег уже более 400 кг/м3 – если хотя бы четверть такого объема падает на машину, ее можно считать уничтоженной“, - подчеркнула Пярн.
До наступления оттепели также необходимо очистить водостоки плоской кровли ото льда и снега и по возможности скинуть снег вниз. „В мороз вся крыша часто покрыта слоем льда, и талая вода не может нормально с нее стекать, поэтому там образуется своего рода бассейн. Однако вода находит выход и часто попадает на верхний этаж, даже если сама крыша не повреждена – давление воды просто слишком велико“, - добавила Пярн.
Обязанности собственника недвижимости не ограничиваются обеспечением безопасности одного лишь здания. Владелец обязан содержать в порядке дороги на своей территории и прилегающие к ней тротуары. Наибольшую опасность здесь представляет оттепель, когда дороги, где не была проведена борьба с обледенением, превращаются в каток и могут стать причиной переломов. Ветви крупных деревьев могут сломаться под тяжестью снега и упасть на стоящие внизу машины, поэтому перед наступлением холодов необходимо осмотреть деревья на территории и спилить потенциально опасные ветки или даже сами деревья.
Таким образом, соблюдая некоторые меры предосторожности ущерб можно предотвратить. Для этого необходимо регулярно проверять крыши, устанавливать снегозащитные барьеры, ограничивать опасные зоны и сообщать владельцам домов о потенциальной опасности. Если для этого у вас недостаточно ресурсов, вы всегда можете нанять в помощь занимающееся обслуживанием предприятие.