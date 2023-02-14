Ущербы этой зимы: сосулька на 500 евро и сугроб с крыши на 13 000 евро

Каждую зиму количество вызванных погодными условиями происшествий значительно увеличивается. Страховка очень важна, но каждый домовладелец также играет большую роль в обеспечении безопасности своего дома – все убытки, возникающие в результате недостаточного обслуживания, должны быть возмещены самими собственниками недвижимости. „При неудачном стечении обстоятельств и в зависимости от инцидента сумма ущерба может выражаться шестизначным числом“, - подчеркнула руководитель портфеля страхования ответственности ERGO Ауне Пярн.

Например, упавшая на капот сосулька причинила ущерб в размере около 500 евро. „Если домовладелец позволил этой сосульке расти в течение недели и не принял никаких мер, речь идет о недобросовестном и не соответствующем требованиям поведении – в таком случае страховка на помощь прийти не может“, - добавила она.

Была ситуация, когда скопившийся на крыше снег стал от таяния тяжелым и скатился с крыши на припаркованный на улице автомобиль. В результате оказалась разбита стеклянная крыша машины, повреждены металл крыши, капот и дверь багажника. В результате происшествия владелец больше не мог пользоваться автомобилем, так как в салон попала вода, поэтому ему пришлось арендовать заменный автомобиль. Общая сумма ущерба была оценена более чем в 13 000 евро.

Снег и лед обычно падают с крыш во время оттепели. Особое внимание следует уделить снегу, скапливающемуся на плоских крышах – при таянии он может привести к повреждению помещений водой. Помимо опасности проникновения талой воды в конструкции, как плоские, так и скатные крыши подвержены риску обрушения под тяжестью снега. „Вес свежевыпавшего снега составляет скромные 100 кг/м3, неубранный и осевший снег весит почти 300 кг/м3, а талый мокрый снег уже более 400 кг/м3 – если хотя бы четверть такого объема падает на машину, ее можно считать уничтоженной“, - подчеркнула Пярн.