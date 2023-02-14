ФОТО | Люди в разных уголках Эстонии выстроились в форме сердца. Самое большое получилось в Кохтла-Ярве(4)
За два дня до 14 февраля люди по всей Эстонии традиционно собрались и выстроились в форме сердца. В этом году самое большое сердце из людей (324 человека) получилось в Кохтла-Ярве, пишет Maaleht.
„Просто у нас просто такие сердечные люди, что и собрало их вместе“, - сказала представитель Кохтла-Ярвеского городского управления Алла Волдекс. По ее словам, инициатива Самое большое сердце Эстонии - это новая и хорошая традиция, которая достойна продолжения. „Это сплачивает людей и дает возможность заняться вместе чем-то хорошим“, - добавила она.
Если в прошлом году в инициативе приняли участие 1000 человек из 15 уголков страны, то в этом году 3701.
Как уже было сказано выше, больше всего людей встало в форме сердца в Кохтла-Ярве, далее следуют Рапла и Выру с 240 человеками и Силламяэ с 200. В Таллинне и Тарту собралось по 165 человек.
Самым оригинальным оказалось сердце в Калласе, где люди встали в форме сердца на льду Чудского озера в кромешной темноте, подсвечивая его самостоятельно.