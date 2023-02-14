ФОТО | Люди в разных уголках Эстонии выстроились в форме сердца. Самое большое получилось в Кохтла-Ярве

„Просто у нас просто такие сердечные люди, что и собрало их вместе“, - сказала представитель Кохтла-Ярвеского городского управления Алла Волдекс. По ее словам, инициатива Самое большое сердце Эстонии - это новая и хорошая традиция, которая достойна продолжения. „Это сплачивает людей и дает возможность заняться вместе чем-то хорошим“, - добавила она.

Если в прошлом году в инициативе приняли участие 1000 человек из 15 уголков страны, то в этом году 3701.

Как уже было сказано выше, больше всего людей встало в форме сердца в Кохтла-Ярве, далее следуют Рапла и Выру с 240 человеками и Силламяэ с 200. В Таллинне и Тарту собралось по 165 человек.

Самым оригинальным оказалось сердце в Калласе, где люди встали в форме сердца на льду Чудского озера в кромешной темноте, подсвечивая его самостоятельно.

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