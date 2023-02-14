Новости Эстонии
14.02.2023, 21:35

Процесс PORTO FRANCO: прокурор выкачивает информацию из закулисья Таллиннской горуправы

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ОБВИНИТЕЛЬ И ЕГО СВИДЕТЕЛЬ: Прокурор Таави Перн привел 13 февраля на судебное заседание по делу PORTO FRANCO Кароли Унус, бывшего юриста Таллиннского городского департамента имущества.
ОБВИНИТЕЛЬ И ЕГО СВИДЕТЕЛЬ: Прокурор Таави Перн привел 13 февраля на судебное заседание по делу PORTO FRANCO Кароли Унус, бывшего юриста Таллиннского городского департамента имущества.
ФОТО: Vallo Kruuser | Eesti Ekspress

В ходе допроса свидетеля выяснилось, что Таллиннская городская управа скрывает информацию о важных сделках с землей, пишет „Эстонский экспресс“.

На судебном заседании по делу Porto Franco 13 февраля 2023 года первую скрипку исполнил ведущий государственный обвинитель Таави Перн. Своими вопросами он пытался заставить свидетелей говорить о том, как на самом деле работает Таллиннская городская управа.

В качестве первого свидетеля на вопросы Перна ответила Сигне Пруус, юрист отдела земельных сделок Таллиннского департамента городского имущества. Помимо прочего, она выполняет обязанности секретаря городской земельной комиссии.

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