14.02.2023, 21:35
Процесс PORTO FRANCO: прокурор выкачивает информацию из закулисья Таллиннской горуправы(7)
ФОТО: | Eesti Ekspress
В ходе допроса свидетеля выяснилось, что Таллиннская городская управа скрывает информацию о важных сделках с землей, пишет „Эстонский экспресс“.
На судебном заседании по делу Porto Franco 13 февраля 2023 года первую скрипку исполнил ведущий государственный обвинитель Таави Перн. Своими вопросами он пытался заставить свидетелей говорить о том, как на самом деле работает Таллиннская городская управа.