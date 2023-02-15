Тревожная тенденция: запрещенные в Эстонии э-сигареты со сладким вкусом формируют никотиновую зависимость у подростков
Хотя в Эстонии ароматизированные жидкости для электронных сигарет запрещены, а разрешены только жидкости с ароматизаторами табака и ментола, проведенное недавно исследование показало, что молодежь предпочитает именно нелегальный товар, пишет издание Eesti Päevaleht.
„Все привыкли, что в компании сверстников обязательно кто-нибудь курит обычные или электронные сигареты. И никто не удивляется“, - сказал 15-летний подросток, употребляющий э-сигареты. Этим наблюдением молодой человек поделился с организаторами исследования, проведенного недавно Институтом балтийских исследований (Balti uuringute instituut) по заказу Министерства социальных дел. В Эстонии, как выяснилось, стали меньше курить обычные сигареты, а потребление новых табачных изделий, например электронных сигарет, выросло.