Тревожная тенденция: запрещенные в Эстонии э-сигареты со сладким вкусом формируют никотиновую зависимость у подростков

„Все привыкли, что в компании сверстников обязательно кто-нибудь курит обычные или электронные сигареты. И никто не удивляется“, - сказал 15-летний подросток, употребляющий э-сигареты . Этим наблюдением молодой человек поделился с организаторами исследования, проведенного недавно Институтом балтийских исследований (Balti uuringute instituut) по заказу Министерства социальных дел. В Эстонии, как выяснилось, стали меньше курить обычные сигареты, а потребление новых табачных изделий, например электронных сигарет, выросло.

В опросе, кроме тысячи взрослых, участвовали и 720 детей и подростков, в основном ученики пятых-восьмых классов: на момент проведения опроса 43,5% участников были в возрасте 11–13 лет, 38,9% в возрасте 14–15 лет и 17,6% в возрасте 16–19 лет. Хотя опрос не охватывал гимназистов, то есть более старших школьников, среди учащихся основной школы довольно много употребляющих никотин.