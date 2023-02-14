14.02.2023, 13:32
Цена куриных яиц за год выросла почти вдвое. Предприниматель: раньше яйца стоили неоправданно дешево(21)
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По данным розничных сетей, цена куриных яиц за последний год выросла в среднем на 40 процентов. Причин несколько, и производители не видят предпосылок замедления роста цен, пишет Ärileht.
По словам исполнительного директора Eesti Muna OÜ Атса Альберта, цены выросли на все продукты, а не только на куриные яйца. „Почему-то подорожание куриных яиц получило незаслуженное внимание в СМИ, но если сравнить подорожание куриных яиц, например, с ценами на природный газ, электроэнергию или ряд других ресурсов, куриные яйца окажутся точно не во главе угла“, — говорит он.