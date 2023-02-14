Цена куриных яиц за год выросла почти вдвое. Предприниматель: раньше яйца стоили неоправданно дешево

По словам исполнительного директора Eesti Muna OÜ Атса Альберта, цены выросли на все продукты , а не только на куриные яйца . „Почему-то подорожание куриных яиц получило незаслуженное внимание в СМИ, но если сравнить подорожание куриных яиц, например, с ценами на природный газ, электроэнергию или ряд других ресурсов, куриные яйца окажутся точно не во главе угла“, — говорит он.

Альберт добавляет, что, с точки зрения производителя, цена куриных яиц в предыдущие годы была слишком низкой. „В этот момент потребитель мог бы на мгновение задуматься и сравнить цены на молоко и куриные яйца, например, со стандартной бутилированной водой или чашкой кофе, продаваемой на заправочных станциях, достаточно оправдано это или нет, и как это соотносится с ценой на молоко и яйца“, — предлагает он. Он также указывает, что потребители должны вместе подумать о том, сколько разных блюд и продуктов можно приготовить из куриных яиц и насколько высока их пищевая ценность.