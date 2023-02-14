Клипы о Зеленой столице на Eesti Laul обошлись таллиннским налогоплательщикам в десятки тысяч евро

На выходных телезрители и поклонники Евровидения могли наблюдать за финалом песенного конкурса Eesti Laul. Однако на этот раз шоу обошлось таллиннским налогоплательщикам в 50 000 евро, а с учетом налога с оброта и вовсе 60 000 евро.