Клипы о Зеленой столице на Eesti Laul обошлись таллиннским налогоплательщикам в десятки тысяч евро

На выходных телезрители и поклонники Евровидения могли наблюдать за финалом песенного конкурса Eesti Laul. Однако на этот раз шоу обошлось таллиннским налогоплательщикам в 50 000 евро, а с учетом налога с оброта и вовсе 60 000 евро.
Таким образом, между выступлениями финалистов транслировались видеоклипы проекта „Зеленая столица“, где разные артисты показывали телезрителям разные способы жить более экологически чистой жизнью в Таллинне. В роликах показывалось, например, как почистить старую обувь или сделать из старой одежды новую. В одном клипе рассказывалось, как разными способами добраться до ледового холла Тондираба. Причем, самым быстрым способом оказался автомобиль.