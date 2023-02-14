Новости Эстонии
14.02.2023, 11:34

Клипы о Зеленой столице на Eesti Laul обошлись таллиннским налогоплательщикам в десятки тысяч евро

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Rohepealinna projekti klipid Eesti Laulul
Rohepealinna projekti klipid Eesti Laulul
ФОТО: Delfi MeeidaRohepealinn | Delfi Meedia

Город Таллинн потратил более 50 000 евро из денег налогоплательщиков на рекламу „Зеленой столицы“ в т.н. промежуточных клипах к песенному конкурсу Eesti Laul.

На выходных телезрители и поклонники Евровидения могли наблюдать за финалом песенного конкурса Eesti Laul. Однако на этот раз шоу обошлось таллиннским налогоплательщикам в 50 000 евро, а с учетом налога с оброта и вовсе 60 000 евро.


Таким образом, между выступлениями финалистов транслировались видеоклипы проекта „Зеленая столица“, где разные артисты показывали телезрителям разные способы жить более экологически чистой жизнью в Таллинне. В роликах показывалось, например, как почистить старую обувь или сделать из старой одежды новую. В одном клипе рассказывалось, как разными способами добраться до ледового холла Тондираба. Причем, самым быстрым способом оказался автомобиль.

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