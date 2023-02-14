Исследование: романтика не боится роста цен, эстоноземельцы продолжают баловать близких подарками(4)
Эстоноземельцы с меньшей вероятностью почувствуют влияние роста расходов на свою личную жизнь, согласно недавнему отчету о платежах потребителей в Европе, подготовленному Intrum. Опрос показал, что только 20% эстоноземельцев считают, что растущие цены на подарки и обеды в ресторанах отрицательно сказываются на их романтической жизни, по сравнению с 32% в Латвии и 47% в Литве.
Отчет Intrum European Consumer Payment Report показал, что покупка подарков или угощений для своего партнера / супруга является наиболее распространенной причиной, по которой 15% европейцев влезают в долги по кредитным картам. Это число намного ниже в Латвии и Литве, всего 7% и 11% соответственно. Однако в Эстонии только 5% респондентов заявили, что подарки для своего партнера/супруга являются наиболее частой причиной возникновения у них задолженности по кредитной карте.
„Эстонские потребители имеют хорошую репутацию благодаря своим привычкам ответственного расходования средств, и это распространяется и на их романтические начинания“, — сказала Илва Валейка, управляющий директор Intrum Baltics. „Это демонстрирует их проницательные навыки управления финансами и их стремление найти баланс между своими эмоциями и финансами, что является краеугольным камнем принятия разумных экономических решений. Вообще говоря, влезать в долги, чтобы покупать дополнительные предметы роскоши, никогда не бывает хорошей идеей“.
Опрос также показал, что 36% европейцев признают, что социальные сети заставляют потреблять больше, чем следует, и это мнение особенно распространено среди респондентов поколения Z. Это показывает важность установления личных границ и поддержания здорового финансового мышления, независимо от внешнего влияния.