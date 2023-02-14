Исследование: романтика не боится роста цен, эстоноземельцы продолжают баловать близких подарками

Отчет Intrum European Consumer Payment Report показал, что покупка подарков или угощений для своего партнера / супруга является наиболее распространенной причиной, по которой 15% европейцев влезают в долги по кредитным картам. Это число намного ниже в Латвии и Литве, всего 7% и 11% соответственно. Однако в Эстонии только 5% респондентов заявили, что подарки для своего партнера/супруга являются наиболее частой причиной возникновения у них задолженности по кредитной карте.

„Эстонские потребители имеют хорошую репутацию благодаря своим привычкам ответственного расходования средств, и это распространяется и на их романтические начинания“, — сказала Илва Валейка, управляющий директор Intrum Baltics. „Это демонстрирует их проницательные навыки управления финансами и их стремление найти баланс между своими эмоциями и финансами, что является краеугольным камнем принятия разумных экономических решений. Вообще говоря, влезать в долги, чтобы покупать дополнительные предметы роскоши, никогда не бывает хорошей идеей“.

Опрос также показал, что 36% европейцев признают, что социальные сети заставляют потреблять больше, чем следует, и это мнение особенно распространено среди респондентов поколения Z. Это показывает важность установления личных границ и поддержания здорового финансового мышления, независимо от внешнего влияния.

О Европейском отчете о потребительских платежах Начиная с 2013 года Intrum ежегодно публикует Европейский отчет о потребительских платежах. Это уже десятое издание отчета в Эстонии. Европейский отчет о потребительских платежах дает представление о повседневной жизни европейских потребителей, их покупательских привычках и способности ежемесячно управлять семейными финансами. Годовой отчет основан на опросе, который одновременно проводится в 24 странах Европы. Всего в опросе 2022 года приняли участие 24 011 потребителей. Опрос и опирающийся на него отчет разработаны Intrum в сотрудничестве с Longitude, специализированным поставщиком услуг основанного на данных управления и исследовательских услуг для многонациональной корпоративной и институциональной клиентской базы. Штаб-квартира Longitude расположена в Лондоне, Англия. Отчет был опубликован в ноябре 2022 года.