Вопрос государственной важности: в Рийгикогу пройдет обсуждение внешней политики

В своем выступлении председатель комиссии рассмотрит результаты работы, проделанной Рийгикогу в сфере внешней политики в прошлом году. В центре внимания была агрессия России против Украины. Сутть отмечает, что основным направлением деятельности комиссии по иностранным делам в прошлом году стало укрепление единства союзников.

Министр иностранных дел Урмас Рейнсалу выступит перед Рийгикогу с годовым докладом о внешней политике Эстонии, в котором сконцентрируется на агрессии России против Украины, а также на роли Эстонии в поддержке Украины и направлении международной политики.

После выступлений докладчикам можно будет задать вопросы. Затем последуют выступления депутатов, а также выступления от фракций.

Прямую трансляцию заседания, которое начнется в 10:00, можно посмотреть на сайте Рийгикогу и на странице парламента в Facebook, а также на канале ETV2.

Запись заседаний можно посмотреть на канале Рийгикогу в Youtube.

(Внимание! Записи поступают с задержкой.)