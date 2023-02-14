Таллинн не хочет уменьшать норму по парковочным местам для новых домов

„Сейчас в Таллинне сложилась ситуация, когда у людей нет выбора: если вы покупаете квартиру, то вы должны купить и парковочное место, стоимость которого достигает пятизначных сумм, даже если оно вам не нужно. Это необходимо изменить. Норма по наличию парковочных не соответствует потребностям людей, игнорирует многолетние рекомендации экспертов и частного сектора, а также стратегические цели города“, — пояснил Пяртель-Пеэтер Пере.



Он отметил, что мэр Таллинна Михаил Кылварт и вице-мэр по вопросам транспорта Танель Кийк говорили, что все автомобили не могут поместиться в городе и их количество в столице необходимо сократить. „На 2023 год Таллинн был удостоен титула „Зеленая столица“. Цель должна состоять в том, чтобы сделать город чище, зеленее и инновационнее, чтобы горожанам было удобнее в нем жить. Вместо этого транспортный департамент Зеленой столицы требует для 300 квартир на Пирита теэ 450 парковочных мест, что является продолжением курса на рост автомобилизации“, — отметил Пере.



Таллиннская городская управа не согласилась с предложенными изменениями в правилах парковки. „Однако положительно то, что благодаря представленному мной законопроекту будет созвана рабочая группа, которая пересмотрит связанные с организацией парковок вопросы, чтобы в первой половине 2023 года представить общее видение организации парковок в Таллинне. Это однозначно можно назвать рабочей победой“, — заверил Пере.

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