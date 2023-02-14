Купленный подержанным автомобиль сломался? Претензии продавцу можно выставлять в течение 2 лет!(10)
Жалобы потребителей, связанные с покупкой подержанных автомобилей, продолжают поступать очень часто и составляют значительную часть потребительских споров. В 2022 году в комиссии по потребительским спорам было зарегистрировано более 200 обращений, связанных с автомобилями с пробегом.
Реэлика Рохуметс, юрист секретариата Комиссии по потребительским спорам TTJA, рассказывает, как не быть обманутым и какую предварительную работу нужно всегда проделывать для осуществления успешной сделки.
1. Проверить историю автомобиля.
Перед покупкой подержанного автомобиля вы должны проверить историю автомобиля, зарегистрированного в Эстонии, предыдущую историю использования и обслуживания, а также и самих владельцев. Информацию о предыдущем использовании и техническом осмотре транспортного средства вы можете получить в э-обслуживании Транспортного департамента, информацию о дорожно-транспортных происшествиях и страховых случаях можно найти на сайте дорожного страхования. При желании также можно заказать проверку истории автомобиля в качестве платной услуги.
2. Выясните, кто продает автомобиль, частное или юридическое лицо.
Покупка у частного лица может быть дешевле, но споры между частными лицами может решить только суд. Если автомобиль продается юридическим лицом, информацию о компании можно получить на сайте кредитной информации и в коммерческом регистре. Дополнительную информацию о продавце, предыдущих сделках и надежности также можно найти на онлайн-форумах. Сигналом об опасности может являться факт того, что фирма действует очень непродолжительное время и у предприятия есть задолженности по налогам. Целесообразно проверить, не попало ли юридическое лицо в так называемый черный список.
3. Убедитесь, что автомобиль находится в хорошем техническом состоянии.
К предпродажной проверке стоит привлечь специалиста, который способен оценить техническое состояние автомобиля. Автомобиль может быть осмотрен поставщиком услуг технического осмотра или авторизованной компанией по техническому обслуживанию и ремонту данного автомобиля.
Автомобиль необходимо осматривать в хорошо освещенных условиях, чтобы были видны возможные внешние повреждения кузова, наличие ржавчины, а также была возможность оценить состояние стекол, светотехники и шин. Обязательно проверьте также состояние различных агрегатов автомобиля (фары, кондиционер, стеклоочистители, сигнализация, аудиосистема и т. д.). Кроме внешне заметных дефектов, необходимо проводить диагностику для выявления скрытых ошибок.
4. Осуществите пробную поездку.
Целесообразно договориться с продавцом о тщательном и длительном тест-драйве, чтобы можно было проверить автомобиль на шоссейной скорости. Таким образом, выявляются возможные проблемы: включаются ли все передачи, есть ли шум и вибрация, не уводит ли машину в сторону, „плавает“ ли автомобиль по дороге, гудит ли что-либо и так далее. Эксплуатация автомобиля в нормальных условиях позволяет определить состояние автомобиля и выявить те ошибки, которые не были обнаружены при предпродажном осмотре. Это также гарантирует, что выбранное транспортное средство соответствует ожиданиям с точки зрения удобства использования и других характеристик.
В договоре продавец не может освободить себя от ответственности за скрытые дефекты автомобиля, но и покупатель обязан внимательно осмотреть товар и ознакомиться с состоянием автомобиля. В случае явных дефектов предъявлять претензии в будущем будет затруднительно. При выявлении дефектов договоритесь, кто будет нести ответственность, и оплачивать их устранение.
5. Оформите необходимые документы.
Важно заключить письменный договор купли-продажи, в котором указаны продавец автомобиля (контакты), цена, данные автомобиля, комплектация и состояние, показания пробега. Кроме того, в договоре должны быть прописаны все (особые условия), о которых договорились покупатель и продавец, в том числе выявленные дефекты автомобиля и т.д. Также хорошо бы договориться о том, как действовать в случае возникновения технических проблем с транспортным средством, где, как и в какие сроки будут устраняться ошибки.
Если есть возможность, оплатите покупку банковским переводом. Таким образом, остается след сделки, а согласованную стоимость транспортного средства легче доказать в дальнейшем. Также целесообразно сохранить объявление о продаже, документы, описывающие техническое состояние автомобиля и т.п., связанные со сделкой.
Что делать при возникновении проблем?
Вне зависимости от того, дает ли продавец так называемую гарантию на автомобиль или нет, вы имеете право предъявить претензии юридическому лицу-продавцу в течение 2 лет даже при покупке подержанного автомобиля. В течение первого года продавец обязан доказать, что транспортное средство соответствует тому, что было согласовано.
Если вы обнаружите недостаток, вы должны немедленно сообщить об этом продавцу. В таком случае автомобиль нельзя использовать дальше, особенно если есть дефект, который может привести к дальнейшему повреждению автомобиля. Продавец имеет право осмотреть транспортное средство и предложить решение ситуации. Наличие дефекта не дает автоматического права на отказ от договора и возврата денежных средств. В частности, вы можете потребовать от продавца отремонтировать товар или заменить неисправную деталь, если это возможно и не причиняет продавцу необоснованных затрат или неоправданных неудобств. Вы должны работать совместно, чтобы решить проблему.
Если договоренность не может быть достигнута в устном виде, направьте продавцу письменную претензию в свободной форме, в которой излагается конкретная претензия. Продавец обязан ответить на вашу жалобу в течение 15 дней с момента получения жалобы. Если продавец не отвечает или вы не согласны с полученным ответом, вы можете обратиться в Комиссию по потребительским спорам - https://ttja.ee/avalduse-esitamine. К заявлению должны быть приложены копии всех соответствующих документов (счет-фактура, подтверждение оплаты - платежное поручение в формате pdf, договор купли-продажи, свидетельство о регистрации транспортного средства, объявление о продаже транспортного средства, если это возможно, жалоба продавцу, ответ продавца и т. д.). Вы должны быть готовы доказать свои утверждения и предоставить для них доказательную базу!