Купленный подержанным автомобиль сломался? Претензии продавцу можно выставлять в течение 2 лет!

Автомобиль необходимо осматривать в хорошо освещенных условиях , чтобы были видны возможные внешние повреждения кузова, наличие ржавчины, а также была возможность оценить состояние стекол, светотехники и шин. Обязательно проверьте также состояние различных агрегатов автомобиля (фары, кондиционер, стеклоочистители, сигнализация, аудиосистема и т. д.). Кроме внешне заметных дефектов, необходимо проводить диагностику для выявления скрытых ошибок.

К предпродажной проверке стоит привлечь специалиста, который способен оценить техническое состояние автомобиля . Автомобиль может быть осмотрен поставщиком услуг технического осмотра или авторизованной компанией по техническому обслуживанию и ремонту данного автомобиля.

Покупка у частного лица может быть дешевле, но споры между частными лицами может решить только суд. Если автомобиль продается юридическим лицом, информацию о компании можно получить на сайте кредитной информации и в коммерческом регистре . Дополнительную информацию о продавце, предыдущих сделках и надежности также можно найти на онлайн-форумах. Сигналом об опасности может являться факт того, что фирма действует очень непродолжительное время и у предприятия есть задолженности по налогам. Целесообразно проверить, не попало ли юридическое лицо в так называемый черный список .

Перед покупкой подержанного автомобиля вы должны проверить историю автомобиля, зарегистрированного в Эстонии, предыдущую историю использования и обслуживания, а также и самих владельцев. Информацию о предыдущем использовании и техническом осмотре транспортного средства вы можете получить в э-обслуживании Транспортного департамента , информацию о дорожно-транспортных происшествиях и страховых случаях можно найти на сайте дорожного страхования . При желании также можно заказать проверку истории автомобиля в качестве платной услуги.

Реэлика Рохуметс, юрист секретариата Комиссии по потребительским спорам TTJA, рассказывает, как не быть обманутым и какую предварительную работу нужно всегда проделывать для осуществления успешной сделки.

4. Осуществите пробную поездку.

Целесообразно договориться с продавцом о тщательном и длительном тест-драйве, чтобы можно было проверить автомобиль на шоссейной скорости. Таким образом, выявляются возможные проблемы: включаются ли все передачи, есть ли шум и вибрация, не уводит ли машину в сторону, „плавает“ ли автомобиль по дороге, гудит ли что-либо и так далее. Эксплуатация автомобиля в нормальных условиях позволяет определить состояние автомобиля и выявить те ошибки, которые не были обнаружены при предпродажном осмотре. Это также гарантирует, что выбранное транспортное средство соответствует ожиданиям с точки зрения удобства использования и других характеристик.

В договоре продавец не может освободить себя от ответственности за скрытые дефекты автомобиля, но и покупатель обязан внимательно осмотреть товар и ознакомиться с состоянием автомобиля. В случае явных дефектов предъявлять претензии в будущем будет затруднительно. При выявлении дефектов договоритесь, кто будет нести ответственность, и оплачивать их устранение.

5. Оформите необходимые документы.

Важно заключить письменный договор купли-продажи, в котором указаны продавец автомобиля (контакты), цена, данные автомобиля, комплектация и состояние, показания пробега. Кроме того, в договоре должны быть прописаны все (особые условия), о которых договорились покупатель и продавец, в том числе выявленные дефекты автомобиля и т.д. Также хорошо бы договориться о том, как действовать в случае возникновения технических проблем с транспортным средством, где, как и в какие сроки будут устраняться ошибки.

Если есть возможность, оплатите покупку банковским переводом. Таким образом, остается след сделки, а согласованную стоимость транспортного средства легче доказать в дальнейшем. Также целесообразно сохранить объявление о продаже, документы, описывающие техническое состояние автомобиля и т.п., связанные со сделкой.

Что делать при возникновении проблем?