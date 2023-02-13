„Деловые ведомости“: лидер Koos Олег Иванов создает секретный кооператив и обещает пайщикам фантастическую прибыль(11)
Корреспонденту „Деловых ведомостей“ удалось попасть в закрытый кооперативный чат доходного товарищества (TÜH) Rahvusvaheline Koostöö – „Международное сотрудничество“, где членом правления является лидер движения Koos Олег Иванов. Там кандидат в депутаты Рийгикогу обещает фантастическую прибыль от инвестиций в никому не известные и вовсе ликвидированные компании.
Как сообщают „ДВ“, сейчас в чате состоят 85 человек, среди которых не только члены политического движения Koos, но и, например, издатель прокремлевского портала Baltija.eu Александр Корнилов, которому запрещен въезд в Эстонию.
Цель кооператива – помочь преодолеть инфляцию и экономический кризис всем, кто внесет в „Международное сотрудничество“ средства, которые товарищество затем обещает выгодно инвестировать. Взнос можно сделать хоть деньгами, хоть услугами, „хоть мешком картошки“, передают „ДВ“ содержание видеообращения Олега Иванова в секретном чате.
Минимальная сумма пая – 100 евро. Еще 50 придется отдать кооперативу в качестве вступительного взноса. Если взнос делается не в деньгах, то стоимость пая на основании оценочных актов утверждает правление кооператива. По словам Иванова, наибольший сделанный до сих пор вклад составил 50 000 евро.
Примечательно, что среди компаний, в которые пайщикам предлагают вложить средства, есть такие, которые прекратили деятельность еще до начала работы кооператива. Речи идет о компаниях STROI OÜ и Merch OÜ. Еще одна Prochee 2 OÜ и вовсе никогда не существовала.
Также в списке есть: Energo OÜ, чья основная сфера - это строительство энергетических сетей. В IV квартале 2022 года она уплатила 4 евро государственных налогов.
Studycom OÜ - компания, которая занимается инфотехнологиями и компьютерами.
DOGBOSS OÜ - ассоциируется с криптовалютными вкладами, однако лицензии на операции с криптовалютами у них нет.
„ДВ“ задали Олегу Иванову вопросы о деятельности кооператива. Он прислал свои ответы уже после публикации материала. Ниже некоторые из них (орфография и пунктуация сохранены):
- Какова основная деятельность вашего кооператива? Почему кроме записи в коммерческом регистре о нем почти нет публичной информации, а сайт не работает?
Вопрос очень странный, мы не в состоянии всю информацию выставить моментально во все необходимые ресурсы. Повторяю еще раз главное: вначале документальное, НАДЛЕЖАЩЕЕ оформление всех необходимых документов, потом вся необходимая информация для всех желающих, их много, поскольку наша финансово-экономическая модель позволяет значительно снизить риски любых потерь.
- Почему ваши чаты закрыты, если вы в перспективе хотите увеличить число пайщиков?
Это неправда, есть открытый чат для всех новичков и интересующихся, а есть закрытые, в которых обсуждается закрытая информация только для участников. Это абсолютно нормальная практика, только так это и работает. После полноценного запуска сайта, мы конечно и там тоже выставим всю необходимую информацию.
- В видео для потенциальных пайщиков, опубликованном в кооперативном чате, вы уверяете, что их деньги будут вложены в надежные, быстро окупающиеся и прибыльные проекты. Откуда уверенность, что это вообще возможно?
Не имею возможности в данный момент тут долго и подробно рассказывать о том, какими принципами руководствуются участники при выборе проектов инвестирования, но скажу главное, а именно:
1) При выборе проектов мы руководствуемся в первую очередь востребованностью создаваемого продукта и его новизной на рынке (то есть отсутствием возможных конкурентов).
2) Гарантировать 100-процентную надежность может только господь Бог, но наша задача - просчитать возможные риски, а также за счет опыта и связей участников кооператива в максимально надежном исполнении запустить тот или иной проект. Наработанное нашей командой имущество и возможности это безусловно позволяют осуществить.
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