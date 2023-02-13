„Деловые ведомости“: лидер Koos Олег Иванов создает секретный кооператив и обещает пайщикам фантастическую прибыль

Как сообщают „ДВ“, сейчас в чате состоят 85 человек, среди которых не только члены политического движения Koos, но и, например, издатель прокремлевского портала Baltija.eu Александр Корнилов, которому запрещен въезд в Эстонию.

Цель кооператива – помочь преодолеть инфляцию и экономический кризис всем, кто внесет в „Международное сотрудничество“ средства, которые товарищество затем обещает выгодно инвестировать. Взнос можно сделать хоть деньгами, хоть услугами, „хоть мешком картошки“, передают „ДВ“ содержание видеообращения Олега Иванова в секретном чате.

Минимальная сумма пая – 100 евро. Еще 50 придется отдать кооперативу в качестве вступительного взноса. Если взнос делается не в деньгах, то стоимость пая на основании оценочных актов утверждает правление кооператива. По словам Иванова, наибольший сделанный до сих пор вклад составил 50 000 евро.

Примечательно, что среди компаний, в которые пайщикам предлагают вложить средства, есть такие, которые прекратили деятельность еще до начала работы кооператива. Речи идет о компаниях STROI OÜ и Merch OÜ. Еще одна Prochee 2 OÜ и вовсе никогда не существовала.

Также в списке есть: Energo OÜ, чья основная сфера - это строительство энергетических сетей. В IV квартале 2022 года она уплатила 4 евро государственных налогов.

Studycom OÜ - компания, которая занимается инфотехнологиями и компьютерами.

DOGBOSS OÜ - ассоциируется с криптовалютными вкладами, однако лицензии на операции с криптовалютами у них нет.

„ДВ“ задали Олегу Иванову вопросы о деятельности кооператива. Он прислал свои ответы уже после публикации материала. Ниже некоторые из них (орфография и пунктуация сохранены):

- Какова основная деятельность вашего кооператива? Почему кроме записи в коммерческом регистре о нем почти нет публичной информации, а сайт не работает?