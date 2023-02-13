ЧП и криминал
13.02.2023, 17:11

Ужасный случай на рабочем месте: у женщины волосы застряли в производственной линии

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Иллюстративный снимок
Иллюстративный снимок
ФОТО: Mari Luud | Õhtuleht

В пятницу на предприятии в Луунья (Тартумаа) произошел несчастный случай на производстве, в котором тяжело пострадала женщина.

Как сообщает Лыунаская префектура, 10 февраля в Центр тревоги поступило сообщение о несчастном случае на производстве на предприятии в волости Луунья. У 38-летней работницы волосы застряли в производственной линии, в результате чего она получила тяжелую травму.

Пострадавшую доставили в больницу. Для выяснения всех обстоятельств случившегося возбуждено уголовное дело.

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