Нетрезвый водитель угрожал женщинам. Полиция для его задержания применила электрошокер(4)
В ночь на 12 февраля в Центр тревоги поступило сообщение, что в Вильянди нетрезвый мужчина остановился на грузовике у ночного клуба и стал угрожать предметом, похожим на оружие двум знакомым женщинам и затем скрылся.
Отреагировавший на сообщение патруль полиции нашел указанную машину стоящей на заправке. За рулем находился 42-летний мужчина, который не пожелал сотрудничать с полицейскими, отказался выходить из автомобиля и вел себя по отношению к стражам порядка агрессивно.
Для задержания мужчины правоохранители использовали электрошокер. В результате применения тазера врачебной помощи мужчине не потребовалось, и его увезли протрезвляться. В грузовике мужчины нашли стартовый пистолет, который был изъят на хранение, все детали инцидента полиция выяснит в ходе расследования возбужденного уголовного дела.