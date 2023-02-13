ЧП и криминал
13.02.2023, 16:45

Нетрезвый водитель угрожал женщинам. Полиция для его задержания применила электрошокер

 (4)
Машина полиции
Машина полиции
ФОТО: Delfi | Delfi Meedia

В ночь на 12 февраля в Центр тревоги поступило сообщение, что в Вильянди нетрезвый мужчина остановился на грузовике у ночного клуба и стал угрожать предметом, похожим на оружие двум знакомым женщинам и затем скрылся.

Отреагировавший на сообщение патруль полиции нашел указанную машину стоящей на заправке. За рулем находился 42-летний мужчина, который не пожелал сотрудничать с полицейскими, отказался выходить из автомобиля и вел себя по отношению к стражам порядка агрессивно.

Для задержания мужчины правоохранители использовали электрошокер. В результате применения тазера врачебной помощи мужчине не потребовалось, и его увезли протрезвляться. В грузовике мужчины нашли стартовый пистолет, который был изъят на хранение, все детали инцидента полиция выяснит в ходе расследования возбужденного уголовного дела.

Оставить комментарий Читать комментарии (4)
RusDelfi
Закладка
Поделиться
Комментарии