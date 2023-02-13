Экономика
13.02.2023, 13:56

Эксперт: укрепление евро ведет к снижению цен на заправках

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ФОТО: Anni Õnneleid

Укрепление евро по отношению к доллару влияет, в первую очередь, на цены на топливо, которое в Эстонии также может подешеветь, передает RusERR.

Поскольку на международном рынке нефть торгуется в долларах, укрепление евро оказывает позитивное влияние на местные цены на топливо, и, по словам исполнительного директора Союза топливных предприятий Эстонии Марта Раамата, это уже проявилось.

„Скажем, в последние месяцы одновременное укрепление евро и падение цен на мировых рынках стало одной из причин, по которой цены на наших заправках были ниже“, - сказал Раамат.

При этом он признал, что в последнее время рынки нефти и топлива были очень нестабильными.

„На самом деле рынки довольно эмоциональны. Любая новость в течение дня может влиять на цену в самых разных направлениях“, - отметил он.

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