Читатель интересуется: могу ли я уйти с работы, если у меня дома прорвало трубу?

Отвечает ведущий юрист-консультант Инспекции труда Владимир Логачев:

Основной обязанностью работника в трудовых отношениях является выполнение работы, за которую работодатель платит ему заработную плату. Если работник не работает, работодатель, как правило, не обязан платить работнику заработную плату. В Законе о трудовом договоре (далее TLS) приведены особые случаи, когда работодатель обязан платить заработную плату, даже если работник не выполняет работу.

А именно, на основании статей 38 и 42 (в совокупности) TLS в определенных случаях работник имеет право требовать от работодателя, учитывая интересы обеих сторон, предоставления свободного времени или выплаты средней заработной платы за это свободное время. При предоставлении свободного времени нужно разумно учитывать интересы работодателя и работника. При применении этих положений важна разумность времени, в течение которого работник не может выполнять работу, и это оценивается отдельно в каждой конкретной ситуации. При оценке разумности руководствуются частью 1 статьи 7 Обязательственно-правового закона, согласно которому разумность определяется тем, что в той же ситуации считали бы разумным действующие на принципах добросовестности лица, с учетом сути трудовых отношений, цели, обычаев, практики и других обстоятельств.

Примерами ситуаций, когда работник имеет право требовать свободное время и среднюю заработную плату, являются ситуации, когда работник должен пойти к врачу или нотариусу, в доме работника произошла кража и работник должен дать показания полиции на месте происшествия, в доме работника произошла авария с водоснабжением, в семье работника произошел несчастный случай, работник должен пойти на похороны близкого человека и т. п. Важно, есть ли у работника возможность запланировать соответствующие действия на удобное для него время (например, в выходной день) или нет.