19.02.2023, 09:46
Гнойный отит у ребенка мать лечит ядом. Но привлечь родителя к ответственности непросто(14)
Мать или отец, руководствуясь благими намерениями и прибегая к альтернативной медицине, могут невольно нанести вред здоровью ребенка. Но наказать их можно только в том случае, если с ребенком что-то случится, пишет издание Eesti Päevaleht.
„Четырехлетний ребенок опять мучается от кровавого и гнойного воспаления уха. Сильный насморк не проходит годами“, - сетует мать в социальных сетях в группе сторонников альтернативной медицины. По словам женщины, от врачей помощи не дождешься, и она просит совета у „знающих людей“. „Обязательно обратитесь к гомеопату“, - советует один „знаток“. „Ищите специалиста, - рекомендует второй, и добавляет: - Не держитесь за стереотипы“.