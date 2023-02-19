Гнойный отит у ребенка мать лечит ядом. Но привлечь родителя к ответственности непросто

„Четырехлетний ребенок опять мучается от кровавого и гнойного воспаления уха. Сильный насморк не проходит годами“, - сетует мать в социальных сетях в группе сторонников альтернативной медицины. По словам женщины, от врачей помощи не дождешься, и она просит совета у „знающих людей“. „Обязательно обратитесь к гомеопату“, - советует один „знаток“. „Ищите специалиста, - рекомендует второй, и добавляет: - Не держитесь за стереотипы“.