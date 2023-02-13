Экспертная комиссия по иммунопрофилактике рассказала, кому все еще нужна бустерная прививка от коронавируса

По словам члена экспертной комиссии по иммунопрофилактике семейного врача доктора Марье Оона, позиция экспертной комиссии в отношении следующей бустерной дозы обусловлена обоснованным интересом как групп риска, так и семейных врачей. „Группы риска по COVID становятся многочисленнее, поскольку в них входит все больше людей, отстающих по получению предыдущей бустерной дозы на полгода и более. Среди них достаточно много тех, кто получил бустерную дозу либо оригинальной моновалентной вакцины, либо вакцины, адаптированной к штамму ВА.1. Защитная система людей с ослабленным иммунитетом и людей с тяжелыми сопутствующими хроническими заболеваниями нуждается в получении более новой бивалентной вакциной“, – пояснила доктор Оона.

При рекомендации третьей бустерной дозы экспертная комиссия исходит из принципа: предлагать ее минимально возможному кругу лиц, которым она необходима. Таким образом, в этот круг входят все люди, которым исполнилось 80 лет, а также лица старше 18 лет, принадлежащие к группам риска. По данным эстонской статистике, чаще всего госпитализируются и умирают из-за тяжелого течения COVID-19 люди старше 80 лет.

Согласно рекомендации экспертной комиссии, бивалентные вакцины, адаптированные против субштаммов ВА.4-5, могут быть использованы и для иммунизации невакцинированных людей или тех, кто проходит курс первичной вакцинации. „Европейское агентство по лекарственным средствам дало разрешение на использование бивалентной вакцины для первичной вакцинации. У нас много непривитых людей из группы риска. Мы надеемся, что на их решение повлияет то, что теперь для первичного курса может быть использована адаптированая вакцина нового поколения“, – добавила доктор Оона.

Со списком заболеваний, при которых человек входит в группу риска по COVID-19, можно ознакомиться здесь .

88% жителей Эстонии старше 80 лет прошли основной курс вакцинации против COVID-19, 65% сделали прививку первой бустерной дозой и 23% - второй.