Незаконный импорт рыбы из России продолжается. Ведомства ничего не предпринимают

Действующие на Чудском, Тёплом и Псковском озерах рыболовные предприятия уже много лет ведут борьбу с воздействием со стороны России, которое негативно влияет на рыболовство. По их словам, не секрет, что посредники, покупающие в России причудскую рыбу, имея при этом постоянный доход, спокойно экспортируют выловленную на российской стороне рыбу по лицензиям эстонских фирм в страны Евросоюза.