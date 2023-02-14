14.02.2023, 14:51
Незаконный импорт рыбы из России продолжается. Ведомства ничего не предпринимают(3)
ФОТО: | Delfi Meedia
На рыбу, выловленную в Чудском озере на российской стороне, наклеивают эстонские ярлыки, она становится „эстонской“ и поставляется в Европу. Как утверждают чиновники, половина из которых согласна говорить об этом на условиях анонимности, ситуация вызывает озабоченность, но решение не в их компетенции, пишет издание Maaleht.
Действующие на Чудском, Тёплом и Псковском озерах рыболовные предприятия уже много лет ведут борьбу с воздействием со стороны России, которое негативно влияет на рыболовство. По их словам, не секрет, что посредники, покупающие в России причудскую рыбу, имея при этом постоянный доход, спокойно экспортируют выловленную на российской стороне рыбу по лицензиям эстонских фирм в страны Евросоюза.