Экономика
14.02.2023, 14:51

Незаконный импорт рыбы из России продолжается. Ведомства ничего не предпринимают

 (3)
Причудье. Обработка рыбы.
Причудье. Обработка рыбы.
ФОТО: Argo Ingver | Delfi Meedia

На рыбу, выловленную в Чудском озере на российской стороне, наклеивают эстонские ярлыки, она становится „эстонской“ и поставляется в Европу. Как утверждают чиновники, половина из которых согласна говорить об этом на условиях анонимности, ситуация вызывает озабоченность, но решение не в их компетенции, пишет издание Maaleht.

Действующие на Чудском, Тёплом и Псковском озерах рыболовные предприятия уже много лет ведут борьбу с воздействием со стороны России, которое негативно влияет на рыболовство. По их словам, не секрет, что посредники, покупающие в России причудскую рыбу, имея при этом постоянный доход, спокойно экспортируют выловленную на российской стороне рыбу по лицензиям эстонских фирм в страны Евросоюза.

Влияния санкций не ощущается

Оставить комментарий Читать комментарии (3)
RusDelfi
Закладка
Поделиться
Комментарии