Микроавтобус врезался в поезд Тарту-Таллинн. Движение нарушено

По предварительным данным, поезд пострадал настолько, что продолжать путь не может. Пассажиров доставят до места назначения на автобусе.

Больше информации относительно изменений в движении поездов можно найти на сайте www.elron.ee. Также можно позвонить на инфотелефон 616 0245.

Elron возмещает пассажиру стоимость поездки в полном объеме (за исключением проездных билетов) при опоздании поезда на 30 или более минут по сравнению с предусмотренным в расписании временем прибытия в пункт назначения при определенных условиях. Больше информации также на сайте компании.

Похожая авария произошла в пятницу в Ярвамаа, когда на железнодорожном переезде такое столкнулись микроавтобус и поезд. Более подробнее ЗДЕСЬ.

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