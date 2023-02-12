Кайтселийт и британские воздушные силы проводят совместные учения

В восемь часов утра британский вертолёт Chinook-47 взлетел с авиабазы Эмари и направился в Сауэ. По сценарию пешеходные пути к Эмари были перекрыты, поэтому движение проходило по воздуху, передает „Актуальная камера“.

„Британцы заинтересованы в сотрудничестве с эстонскими силами, в том числе с ополченцами из Кайтселийта, чтобы понять, как мы работаем. А у нас есть возможность научить наших парней, какие варианты доступны при перемещении на вертолете и все в таком духе“, - заявил глава дружины Харью, подполковник Арбо Пробаль.

Если для эстонских военных новинка - этот вертолёт, то для британских союзников - это снежная погода, с которой на родине они сталкиваются нечасто.

Сотрудничество между двумя странами усиливается с каждым днём, и следующим большим совместным учением станет „Весенний шторм“.

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