Зеленая столица: в Кристийне начнется третий этап строительства мини-леса в японском стиле

Осенью прошлого года в районе Кристийне на участке по адресу Тильдри, 10 начался второй этап строительных работ мини-леса в японском стиле, в рамках которого были построены терраса для отдыха и дорожки, а также осуществлены земляные работы.

В рамках третьего этапа строительных работ – будет построена вторая терраса, а также достроена финальная часть дорожек. Ближе к весне последние штрихи будут внесены и в ландшафтный дизайн, после чего будут установлены велосипедная стойка и скамейки для отдыха.

„Таллинн – Зеленая столица Европы. Это уникальный проект, который добавляет в район зелень, деревья, кустарники и пение птиц. Кроме того, мини-лес в японском стиле ранее не был высажен в других частях Эстонии. Цель состоит в том, чтобы создать живописное, уникальное и спокойное место, которое было бы хорошей зоной отдыха для всех“, – рассказал о планах старейшина района Кристийне Яанус Рийбе. „Мини-лес разнообразен и быстро растет – скоро там будет густая и пышная растительность, которая выглядит эстетично и непременно будет радовать его посетителей“, – добавил Рийбе.

Мини-лес в японском стиле на участке улицы Тильдри будет создан в рамках таллиннского Народного бюджета. Автором идеи является Марит Финниэ.

Ориентировочная дата завершения работ – июнь 2023 года.

Работы выполняет победившее в государственном тендере предприятие AS Terrat. Стоимость договора, включая подоходный налог, составляет 72345,60 евро.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram или Instagram.