Киноклуб для пожилых людей открывает новый весенний сезон в торговом центре Solaris

По словам старейшины района Кесклинн Моники Хауканымм, за годы работы киноклуб стал очень успешным проектом, привлекающим к экранам большую аудиторию. „Отзывы пожилых людей положительные, а в кинозалах часто не хватает мест. Таким образом, все три района убедились, что такой, в хорошем смысле, социальный проект следует общими силами однозначно продолжать, — сказала Хауканымм. — Призываю всех поделиться информацией о такой замечательной возможности провести время и пообщаться со сверстниками со своими мамами и папами, бабушками и дедушками“.

Новый сезон откроет фильм под названием „Мужчина по имени Отто“, повествующий о сварливом вдовце с четко сформировавшимся поведением Отто Андерсоне (в роли Том Хэнкс). Когда к нему в соседний дом переезжает бойкая молодая семья, он находит себе соперника в лице умной Марисоль. Противостояние перерастает в очень неожиданную дружбу, которая переворачивает мир мужчины с ног на голову.

На следующей встрече киноклуба, 28 февраля, можно будет посмотреть эстонский фильм „Шуты славы“, и, по словам организаторов, одной из целей является показывать побольше именно свежих эстонских фильмов.

Пожилые жители районов Кесклинн, Кристийне и Пыхья-Таллинн могут вступить в киноклуб заполнив соответствующее заявление в районной администрации, после чего будут выданы клубная карта и точная программа фильмов. Однако организаторы оставляют за собой право при необходимости вносить в программу изменения.

Все фильмы снабжены эстонскими и русскими субтитрами, а кинопоказы на 3 этаже торгового центрa Solaris будут начинаться в 11:00. Двери будут открыты в 10:30. Добраться до центра Solaris можно автобусами № 3, 16, 17, 23, 24, 40 и 42 и троллейбусами № 1 и 3. Название остановки „Estonia“.

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