СТАТИСТИКА | Сколько политические партии тратят на рекламу в социальных сетях?

В январе у Партии реформ не было конкурентов в плане заметности в социальных сетях - именно она потратила больше всего средств на то, чтобы ни один пользователь Facebook или Instagram не смог пролистать ленту так, чтобы в нее не попали реформисты. Партия реформ и в феврале продолжает активно покупать рекламу, но теперь к ней присоединилась EKRE, которая потратила на рекламу в социальных сетях в первую неделю февраля почти столько же, сколько за весь январь.