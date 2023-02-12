Новости Эстонии
12.02.2023, 14:41

СТАТИСТИКА | Сколько политические партии тратят на рекламу в социальных сетях?

 
Рывок перед выборами. EKRE под руководством Мартина Хельме значительно увеличила расходы на рекламу в социальных сетях.
Рывок перед выборами. EKRE под руководством Мартина Хельме значительно увеличила расходы на рекламу в социальных сетях.
ФОТО: Anni Õnneleid | Delfi Meedia

Facebook и Instagram, по всей видимости, неплохо зарабатывают на эстонских политических партиях и отдельных политиках, пишет Eesti Päevaleht.

В январе у Партии реформ не было конкурентов в плане заметности в социальных сетях - именно она потратила больше всего средств на то, чтобы ни один пользователь Facebook или Instagram не смог пролистать ленту так, чтобы в нее не попали реформисты. Партия реформ и в феврале продолжает активно покупать рекламу, но теперь к ней присоединилась EKRE, которая потратила на рекламу в социальных сетях в первую неделю февраля почти столько же, сколько за весь январь.

Если проанализировать первые семь дней февраля, то станет видно, что в основном завоевать избирателей в социальных сетях пытаются Партия реформ и EKRE. Партия реформ потратила на рекламу не менее 8 500 евро. На самом деле эта цифра еще выше, но у 30 крупнейших рекламодателей Эстонии была размещена ее реклама именно на сумму 8 560 евро. В январе Партия реформ потратила на рекламу в прессе 18 122 евро, поэтому вполне вероятно, что бюджет на февраль окажется еще больше.

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