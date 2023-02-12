12.02.2023, 14:41
СТАТИСТИКА | Сколько политические партии тратят на рекламу в социальных сетях?
ФОТО: | Delfi Meedia
Facebook и Instagram, по всей видимости, неплохо зарабатывают на эстонских политических партиях и отдельных политиках, пишет Eesti Päevaleht.
В январе у Партии реформ не было конкурентов в плане заметности в социальных сетях - именно она потратила больше всего средств на то, чтобы ни один пользователь Facebook или Instagram не смог пролистать ленту так, чтобы в нее не попали реформисты. Партия реформ и в феврале продолжает активно покупать рекламу, но теперь к ней присоединилась EKRE, которая потратила на рекламу в социальных сетях в первую неделю февраля почти столько же, сколько за весь январь.