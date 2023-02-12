Хотите совмещать работу и путешествия? Авиакомпания Nordica набирает экипажи в Эстонии и в Литве

Этой весной активно ищут 250 новых коллег в странах Балтии, Скандинавии и Германии. Эстонская авиакомпания работает уже в семи странах и имеет базы в Таллинне, Стокгольме, Копенгагене, Орхусе, Турку, Вильнюсе, Лиссабоне, Гамбурге и Мюнхене.

„Цель кампании по набору персонала – показать, насколько интересна работа бортпроводника. Обучение от авиакомпании, разнообразная и ответственная работа, желание выполнять задачи разъездного характера и способствовать безопасности и благополучию авиапассажиров – вот ключевые слова, которые побуждают людей подавать заявки“, – комментирует Инесе Ситко-Булле, руководитель отдела ресурсов авиакомпании, и подчеркивает, что Nordic Aviation Group стремится быть привлекательным работодателем со скандинавской культурой труда, которая основана на мягких ценностях.

„Скандинавская культура труда означает сотрудничество и участие, всегда конструктивные переговоры и ориентированную на успех и взаимоуважение атмосферу. Скандинавская культура труда подразумевает баланс во всех ситуациях, а также обеспечение равных и недискриминационных возможностей для всех“, – поясняет Ситко-Булле.

„Авиация – это захватывающая сфера работы и развития, здесь также можно построить профессиональную карьеру. Привлечь кандидатов на должность бортпроводника может перспектива увлекательной и разнообразной жизни. Наша рекрутинговая игра включает в себя увлекательные беседы, командную работу и задания на смекалку. Мы определенно рекомендуем попробовать себя всем заинтересованным, с этой работой справиться любой хороший работник“, – говорит Тоомас Уйбо, менеджер компании по маркетингу и коммуникациям. „Человеку могут предложить работу прямо в течение вербовочного дня“, – подтверждает Уйбо и добавляет, что сам начинал в авиации два десятка лет назад в качестве частного пилота и летного инструктора и постепенно по мере накопления опыта и знаний продвигался дальше, создавая дополнительную ценность для компании.