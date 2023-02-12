Хотите совмещать работу и путешествия? Авиакомпания Nordica набирает экипажи в Эстонии и в Литве(1)
Авиакомпания Nordica приглашает заинтересованных в авиации людей в День св. Валентина на большой вербовочный день в Ülemiste Keskus. Соискателям работы, которые любят путешествовать, компания предлагает бесплатное обучение и захватывающую карьеру под небесами. Эстонская авиакомпания расширяется, и ей нужны новые сотрудники на базы в Таллинне и Вильнюсе.
Этой весной активно ищут 250 новых коллег в странах Балтии, Скандинавии и Германии. Эстонская авиакомпания работает уже в семи странах и имеет базы в Таллинне, Стокгольме, Копенгагене, Орхусе, Турку, Вильнюсе, Лиссабоне, Гамбурге и Мюнхене.
„Цель кампании по набору персонала – показать, насколько интересна работа бортпроводника. Обучение от авиакомпании, разнообразная и ответственная работа, желание выполнять задачи разъездного характера и способствовать безопасности и благополучию авиапассажиров – вот ключевые слова, которые побуждают людей подавать заявки“, – комментирует Инесе Ситко-Булле, руководитель отдела ресурсов авиакомпании, и подчеркивает, что Nordic Aviation Group стремится быть привлекательным работодателем со скандинавской культурой труда, которая основана на мягких ценностях.
„Скандинавская культура труда означает сотрудничество и участие, всегда конструктивные переговоры и ориентированную на успех и взаимоуважение атмосферу. Скандинавская культура труда подразумевает баланс во всех ситуациях, а также обеспечение равных и недискриминационных возможностей для всех“, – поясняет Ситко-Булле.
„Авиация – это захватывающая сфера работы и развития, здесь также можно построить профессиональную карьеру. Привлечь кандидатов на должность бортпроводника может перспектива увлекательной и разнообразной жизни. Наша рекрутинговая игра включает в себя увлекательные беседы, командную работу и задания на смекалку. Мы определенно рекомендуем попробовать себя всем заинтересованным, с этой работой справиться любой хороший работник“, – говорит Тоомас Уйбо, менеджер компании по маркетингу и коммуникациям. „Человеку могут предложить работу прямо в течение вербовочного дня“, – подтверждает Уйбо и добавляет, что сам начинал в авиации два десятка лет назад в качестве частного пилота и летного инструктора и постепенно по мере накопления опыта и знаний продвигался дальше, создавая дополнительную ценность для компании.
Единственная работа, которая в буквальном смысле уносит в облака, ждет заинтересованных в центре Ülemiste в День св. Валентина, 14 февраля, а 1 марта – в Вильнюсе. „Работать в авиации не так уж и сложно, как это может показаться на первый взгляд“, – приглашает принять участие в наборе Уйбо.
Nordic Aviation Group, в составе которой действуют авиакомпании Nordica и Xfly, – это принадлежащая эстонскому государству авиационная группа, основанная в 2015 году. Обе компании группы выполняют рейсы для крупных европейских авиакомпаний на основе долгосрочных соглашений о сотрудничестве. В число клиентов компаний входят крупнейшая скандинавская авиакомпания SAS, TAP Portugal, MARABU и ряд других. Из Таллинна Xfly летает в Стокгольм, обслуживая линию SAS, а по заказу местного туроператора – чартерные рейсы Nordica в Египет и на Канарские острова. Сами авиакомпании билеты не продают и часто несут на своих самолетах бренд клиента. В настоящее время группа насчитывает 20 самолетов: турбовинтовые ATR72-600, реактивные CRJ900 и A320. Вскоре к ним добавятся еще три современных тихих и экономичных самолета типа Airbus A320neo.