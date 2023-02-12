Спасательный департамент: наша цель – достичь уровня Северных стран, но пока количество погибших в пожарах людей не уменьшается

Об оптимистичной стратегии Спасательного департамента мы, к сожалению, говорим в то время, когда эстонская статистика по части смертей, вызванных как пожарами в жилых помещениях, так и отравлением угарным газом, довольно печальна.

В прошлом году в огне погибли 48 человек – на девять человек больше, чем годом ранее. При этом исправный дымовой датчик имелся лишь в девяти домах, в которых человек погиб при пожаре. „Прошлый декабрь стал самым трагическим месяцем за последние девять лет по числу пожаров с летальным исходом. Люди могли бы позаботиться о себе и своих близких и приобрести датчик – желательно умный, который не только издает сигнал локально, но и при необходимости вызывает помощь“, – объяснил руководитель коммуникационного отдела G4S Максим Тууль.

Хотя дымовой датчик является обязательным, дела с этим вопросом обстоят не лучшим образом. Результаты исследования, проведенного Спасательным департаментом прошлой осенью, выявили опасную тенденцию: за два года число исправных дымовых датчиков в домах снизилось на пять процентов, то есть примерно в 28 000 домов датчик либо снят, либо не работает.

Что планирует делать Спасательный департамент?

Важной частью стратегии Спасательного департамента является проект „Обеспечение пожарной безопасности домов“, в ходе которого в прошлом году пожаробезопасными стали 255 домов, помощь оказана на сумму 683 000 евро. В рамках проекта осматривались отопительные системы и электросистемы домов, нуждающихся в помощи, при необходимости производились обновления, призванные обеспечить безопасную работу систем. Также в домах были установлены датчики и средства пожаротушения, при необходимости вызывали трубочиста.

Пожаробезопасными стали 255 домов, помощь оказана на сумму 683 000 евро.

В этом году из госбюджета на проект выделен миллион евро, к которому добавится вклад местных самоуправлений. Советник отдела превентивной работы Спасательного департамента Пиллерийн Кург отметила, что потребность в повышении пожарной безопасности домов по-прежнему велика