Спасательный департамент: наша цель – достичь уровня Северных стран, но пока количество погибших в пожарах людей не уменьшается
Как достичь уровня Северных стран, где при пожарах погибает в 4,6 раза меньше людей, чем у нас в Эстонии? Согласно стратегии Спасательного департамента, мы должны достичь такого показателя уже к 2025 году, но как это сделать?
Об оптимистичной стратегии Спасательного департамента мы, к сожалению, говорим в то время, когда эстонская статистика по части смертей, вызванных как пожарами в жилых помещениях, так и отравлением угарным газом, довольно печальна.
В прошлом году в огне погибли 48 человек – на девять человек больше, чем годом ранее. При этом исправный дымовой датчик имелся лишь в девяти домах, в которых человек погиб при пожаре. „Прошлый декабрь стал самым трагическим месяцем за последние девять лет по числу пожаров с летальным исходом. Люди могли бы позаботиться о себе и своих близких и приобрести датчик – желательно умный, который не только издает сигнал локально, но и при необходимости вызывает помощь“, – объяснил руководитель коммуникационного отдела G4S Максим Тууль.
Хотя дымовой датчик является обязательным, дела с этим вопросом обстоят не лучшим образом. Результаты исследования, проведенного Спасательным департаментом прошлой осенью, выявили опасную тенденцию: за два года число исправных дымовых датчиков в домах снизилось на пять процентов, то есть примерно в 28 000 домов датчик либо снят, либо не работает.
Что планирует делать Спасательный департамент?
Важной частью стратегии Спасательного департамента является проект „Обеспечение пожарной безопасности домов“, в ходе которого в прошлом году пожаробезопасными стали 255 домов, помощь оказана на сумму 683 000 евро. В рамках проекта осматривались отопительные системы и электросистемы домов, нуждающихся в помощи, при необходимости производились обновления, призванные обеспечить безопасную работу систем. Также в домах были установлены датчики и средства пожаротушения, при необходимости вызывали трубочиста.
Пожаробезопасными стали 255 домов, помощь оказана на сумму 683 000 евро.
В этом году из госбюджета на проект выделен миллион евро, к которому добавится вклад местных самоуправлений. Советник отдела превентивной работы Спасательного департамента Пиллерийн Кург отметила, что потребность в повышении пожарной безопасности домов по-прежнему велика
„Анализируя причины пожаров, мы видим, что большинство пожаров в жилых домах начинаются из-за неисправных электроприборов и -систем, неосторожного курения и несчастных случаев с открытым огнем. Часто источником опасности становится отопительная система, которая не обслуживалась должным образом“, – сказала она.
По словам министра внутренних дел Лаури Ляэнеметса, крайне необходимо найти дополнительные средства на продвижение пожарной безопасности, поскольку каждый год в огне гибнут десятки человек. И этого можно избежать.
За один только прошлый год в ходе консультаций на дому было обнаружено 1848 неисправностей отопительных систем, в 2945 домах встречались проблемы с электросистемами. В прошлом году трубочисты оценили как опасные 2073 отопительные системы.
Ляэнеметс указал также на обязательный дымовой датчик, который есть лишь в 87% домов. „Это говорит о том, что необходимо продолжать работу, поэтому важно найти дополнительные средства на проект обеспечения пожарной безопасности домов. Государство должно сделать все возможное, чтобы люди были защищены как в общественном пространстве, так и на работе или у себя дома“, – подчеркнул он.
Возьмите опасность под контроль
При этом нельзя надеяться только на государство, ведь несчастные случаи происходят неожиданно, и каждый должен сам сделать свой дом максимально безопасным. Лучшее решение – умный датчик дыма и угарного газа. Он настолько умен, что сразу же оповещает об опасности, и при необходимости спасатели могут быстро отреагировать.
Спасательный департамент привел в плане стратегии показатели, которых мы должны достичь к 2025 году: