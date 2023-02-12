Государство создаст закон о космических объектах

Цель создаваемого закона - поощрение развития космических технологий, а также снижение рисков, связанных с деятельностью в пока нерегулируемой сфере. Законопроект планируется подготовить к концу 2023 года, сообщила в воскресенье пресс-служба Министерства экономики и коммуникаций.

По словам главы космического сектора MKM Пауля Лийасе, растущая роль бизнеса в космическом секторе влечет за собой новые задачи в законодательстве, с которыми приходится сталкиваться странам.

„Частный космический бизнес постоянно создает новую инфраструктуру на орбите для предоставления услуг и сбора данных, однако развитие космического сектора и интенсивное движение на земных орбитах означает необходимость регулирования, которое помогло бы обеспечить киберзащиту, экологичность, ответственное и устойчивое развитие космической деятельности“, — пояснил Лийас.

По словам Лийаса, эстонский космический сектор сделал значительный рывок в развитии, и несколько эстонских компаний планируют в ближайшие годы вывести на орбиту свои космические объекты, поэтому самое время разработать закон о космической деятельности.

Подготовка Закона о космических объектах Эстонии основана на космической политике и программе, предусмотренной на 2020-2027 годы.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook , Telegram или Instagram .