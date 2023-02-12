Новости Эстонии
12.02.2023, 12:49

ФОТО | Эстонский спасатель в Турции: здесь сбылся худший из возможных сценариев катастрофы

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Эстонская спасательная команда в Турции состоит из тридцати пяти профессионально подготовленных специалистов.
Эстонская спасательная команда в Турции состоит из тридцати пяти профессионально подготовленных специалистов.
ФОТО: Päästeamet/kollaaž | Delfi Meedia

„Мы видим много людей, которые не знают, что будет дальше. Которые в панике. Которые не знают, что делать, и просто сидят у своего обрушившегося дома, под обломками которого погибли их близкие. И помощи ждать неоткуда“, - говорит один из находящихся в Турции эстонских спасателей, описывая трагедию.

Команда из 35 человек, в которую входят спасатели, медицинский персонал и инженеры, уже третий день находится в Харбье. Это пригород Антакьи.

По словам Эркки Пыльда, который на своей основной работе возглавляет штаб готовности к кризисным ситуациям Спасательного департамента, а сейчас, в Турции, является заместителем начальника штаба, поездка к месту назначения заняла невероятно много времени. И это вызывало много беспокойства.

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