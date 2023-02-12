ФОТО | Эстонский спасатель в Турции: здесь сбылся худший из возможных сценариев катастрофы

„Мы видим много людей, которые не знают, что будет дальше. Которые в панике. Которые не знают, что делать, и просто сидят у своего обрушившегося дома, под обломками которого погибли их близкие. И помощи ждать неоткуда“, - говорит один из находящихся в Турции эстонских спасателей, описывая трагедию.