ОТВЕЧАЕТ ЮРИСТ | Любовь к российской символике: что можно и что нельзя делать на рабочем месте и в интернете, чтобы не лишиться должности?

Владимир Логачев: В трудовых отношениях действует принцип лояльности. То есть работник, согласно ЗТД, обязан по § 15 ч 1 выполнять свои обязанности лояльно по отношению к работодателю. Обязанность быть лояльным рассматривают положения Закона о долговом обязательстве (далее ЗДО) – а именно § 6 ч 1 и § 76 ч 1 и 2. Также при выполнении обязанностей, согласно договору и законам, работник должен исходить из принципов добросовестности и разумности, принимая во внимания обычаи и практику. Поведение согласно принципам добросовестности означает, что работник выполняет обязанности с учетом интересов работодателя и не вредит своей деятельностью своему работодателю.

„У моей подчиненной на аватарке в фейсбуке стоит российский флажок. Меня как начальника это очень раздражает. Я пытался с ней поговорить, но она сказала, что ее страничка в фейсбуке – это ее личная территория, и она там может постить все, что захочет, и ставить какие угодно флажки. Но при этом у нее на страничке указано название фирмы, где она работает. И это бросает тень на репутацию фирмы. Какие есть механизмы у меня как у руководителя для воздействия на работника?“

Расторжение трудового договора в связи с потерей доверия возможно в случае, если было серьезное нарушение, которое последовало из-за поведения работника, причем оно противоречило требованиям лояльности и принципам добросовестности и было следствием халатности. При экстренном расторжении трудового договора в связи с потерей доверия должны быть всегда весомые основания, и нужно в каждом конкретном случае отдельно оценивать, было ли данное нарушение достаточно существенным и противоправным.

Если работник совершает преступление, связанное с военной пропагандой или разжиганием вражды, то это, согласно § 88 ч 1 п 5 Закона о трудовом договоре (далее ЗТД), может привести к расторжению трудового договора. Данная статья ЗТД гласит, что работодатель может экстренно расторгнуть трудовой договор по причинам, вызванным поведением работника (если, например, работник совершил кражу, мошенничество или другое деяние, вызвавшее потерю доверия работодателя по отношению к работнику).

Владимир Логачев: Пенитенциарный кодекс предусматривает наказание за военную пропаганду или разжигание вражды (KarS § 92 ч 1). Разжигание вражды – это деятельность, в ходе которой человек открыто призывает к ненависти, насилию или дискриминации людей по национальности, расе, цвету кожи, полу, языку, происхождению, вероисповеданию и т. д., если при этом подвергают опасности жизнь, здоровье или имущество человека (KarS § 151).

„Я прочитала, что полицейских недавно уволили за поддержку войны на Украине, поскольку они в неофициальной обстановке высказали пророссийские взгляды. У меня возник вопрос: это касается только служащих госструктур? Или частных фирм тоже? Если у нас на заводе на перекуре один мужчина тоже утверждает, что Россия правильно поступила, что начала войну, его могут уволить? И если да, то по какой статье?“

Работник не может вредить репутации работодателя (ни того, кто представляет государственное учреждение, ни того, кто представляет частное предприятие). Также он не может вызывать недоверие к работодателю со стороны партнеров (ЗТД § 15 ч 2 п 9). Трудовой договор можно расторгнуть также в том случае, если с учетом всех обстоятельств и интересов обеих сторон нельзя предполагать, что продолжится исполнение договора.

Анастасия: „У коллеги на полочке возле кассы – флаг России. Мне это очень не нравится. В Украине гибнут люди, а у него на рабочем месте – флажок страны-агрессора. Я просила его убрать, а он ответил: „Ну а че такого? Это моя родина!“ Что я могу сделать в этой ситуации? Где пролегают границы его прав и моих прав на рабочем месте? Если я пожалуюсь начальнице, она может как-то в соответствии с законодательством на это повлиять?“

Владимир Логачев: Рийгикогу 88 голосами принял заявление, в котором осудил аннексию территорий Украины и объявил российский режим террористическим. Согласно этому заявлению, Рийгикогу резко осудил военную деятельность РФ против Украины и незаконную аннексию захваченных в ходе агрессии территорий. А также заверил, что Эстония не признает никогда нарушение территориальной целостности Украины и результаты фальшивых референдумов. „Нарушение закона никогда не приведет к справедливости. Режим Путина, угрожающего ядерным оружием, превратил Россию в угрозу для мира как в Европе, так и во всем мире“, – говорится в заявлении Рийгикогу.

Согласно § 88 ч 3 ЗТД, работодатель может расторгнуть договор из-за нарушений со стороны работника, если этому предшествовало предупреждение со стороны работодателя. Предупреждение – это выражение воли со стороны работодателя, при помощи которого работодатель дает работнику понять, что поведение или деятельность определенного типа на данном предприятии недопустима.

Из предупреждения должно быть ясно, в чем заключается нарушение со стороны работника и какое поведение от него ожидают в дальнейшем. После предупреждения нужно дать разумное время, чтобы работник устранил нарушения. В то же время в предупреждении должны быть указаны юридические последствия (то есть экстренное расторжение трудового договора) в случае, если работник не улучшит свое поведение или будет повторное нарушение. Таким образом цель предупреждения – дать второй стороне возможность исправить свое поведение, чтобы трудовые отношения могли продолжаться.