ОТВЕЧАЕТ ЮРИСТ | Любовь к российской символике: что можно и что нельзя делать на рабочем месте и в интернете, чтобы не лишиться должности?(1)
В Эстонии уже были случаи, когда человека увольняли за убеждения. Недавно работы лишились несколько полицейских, которые, по оценке руководства полиции, имели „пророссийскую“ позицию. Причем среди них были и люди, чей родной язык – эстонский. „МК-Эстония“ при помощи специалистов выяснила, что можно, а что нельзя, по закону, делать на рабочем месте, чтобы без этого самого места не остаться.
На вопросы читателей „МК-Эстонии“ отвечал ведущий юрист-консультант Трудовой инспекции Владимир Логачев.
Владимир Логачев: Пенитенциарный кодекс предусматривает наказание за военную пропаганду или разжигание вражды (KarS § 92 ч 1). Разжигание вражды – это деятельность, в ходе которой человек открыто призывает к ненависти, насилию или дискриминации людей по национальности, расе, цвету кожи, полу, языку, происхождению, вероисповеданию и т. д., если при этом подвергают опасности жизнь, здоровье или имущество человека (KarS § 151).
Если работник совершает преступление, связанное с военной пропагандой или разжиганием вражды, то это, согласно § 88 ч 1 п 5 Закона о трудовом договоре (далее ЗТД), может привести к расторжению трудового договора. Данная статья ЗТД гласит, что работодатель может экстренно расторгнуть трудовой договор по причинам, вызванным поведением работника (если, например, работник совершил кражу, мошенничество или другое деяние, вызвавшее потерю доверия работодателя по отношению к работнику).
Расторжение трудового договора в связи с потерей доверия возможно в случае, если было серьезное нарушение, которое последовало из-за поведения работника, причем оно противоречило требованиям лояльности и принципам добросовестности и было следствием халатности. При экстренном расторжении трудового договора в связи с потерей доверия должны быть всегда весомые основания, и нужно в каждом конкретном случае отдельно оценивать, было ли данное нарушение достаточно существенным и противоправным.
Владимир Логачев: В трудовых отношениях действует принцип лояльности. То есть работник, согласно ЗТД, обязан по § 15 ч 1 выполнять свои обязанности лояльно по отношению к работодателю. Обязанность быть лояльным рассматривают положения Закона о долговом обязательстве (далее ЗДО) – а именно § 6 ч 1 и § 76 ч 1 и 2. Также при выполнении обязанностей, согласно договору и законам, работник должен исходить из принципов добросовестности и разумности, принимая во внимания обычаи и практику. Поведение согласно принципам добросовестности означает, что работник выполняет обязанности с учетом интересов работодателя и не вредит своей деятельностью своему работодателю.
Работник не может вредить репутации работодателя (ни того, кто представляет государственное учреждение, ни того, кто представляет частное предприятие). Также он не может вызывать недоверие к работодателю со стороны партнеров (ЗТД § 15 ч 2 п 9). Трудовой договор можно расторгнуть также в том случае, если с учетом всех обстоятельств и интересов обеих сторон нельзя предполагать, что продолжится исполнение договора.
Владимир Логачев: Рийгикогу 88 голосами принял заявление, в котором осудил аннексию территорий Украины и объявил российский режим террористическим. Согласно этому заявлению, Рийгикогу резко осудил военную деятельность РФ против Украины и незаконную аннексию захваченных в ходе агрессии территорий. А также заверил, что Эстония не признает никогда нарушение территориальной целостности Украины и результаты фальшивых референдумов. „Нарушение закона никогда не приведет к справедливости. Режим Путина, угрожающего ядерным оружием, превратил Россию в угрозу для мира как в Европе, так и во всем мире“, – говорится в заявлении Рийгикогу.
Согласно § 88 ч 3 ЗТД, работодатель может расторгнуть договор из-за нарушений со стороны работника, если этому предшествовало предупреждение со стороны работодателя. Предупреждение – это выражение воли со стороны работодателя, при помощи которого работодатель дает работнику понять, что поведение или деятельность определенного типа на данном предприятии недопустима.
Из предупреждения должно быть ясно, в чем заключается нарушение со стороны работника и какое поведение от него ожидают в дальнейшем. После предупреждения нужно дать разумное время, чтобы работник устранил нарушения. В то же время в предупреждении должны быть указаны юридические последствия (то есть экстренное расторжение трудового договора) в случае, если работник не улучшит свое поведение или будет повторное нарушение. Таким образом цель предупреждения – дать второй стороне возможность исправить свое поведение, чтобы трудовые отношения могли продолжаться.
Если же работник неоднократно проигнорировал разумные указания работодателя или серьезно нарушил свои трудовые обязанности, хотя работодатель уже предупредил работника, что такое поведение продолжаться дальше не может, то это может привести к экстренному расторжению трудового договора на основании § 88 ч 1 п 3 ЗТД. Работодатель при этом может требовать выполнения только тех обязанностей, которые разрешены законом.
Работодатель может расторгнуть трудовой договор по причинам, вытекающим из поведения работника. Например, если работник, несмотря на предупреждения со стороны работодателя, продолжал игнорировать его указания.
Работодатель должен одинаково относиться ко всем работникам в каждой ситуации, связанной с работой. В то же время работник должен подчиняться указаниям работодателя. В конфликтных ситуациях работодателю обязательно следует поговорить с работником. Работодатель должен прояснить ситуацию, рассказать о принципах взаимодействия команды и о своем праве предупредить работника о риске прекращения трудовых отношений.
Владимир Логачев: Работодатель, действующий в Эстонии, должен обеспечить работникам (независимо от их национальности и взглядов на мир) чувство уверенности, что они действуют единой командой в целях добиться лучшего для своей организации. При этом любые призывы к военным действиям или другому использованию вооруженных сил – непозволительны.
Комиссия по трудовым спорам (далее КТС) в 2021 году в деле номер 4–1/727/21 рассматривала ситуацию, когда трудовой спор касался комментариев, опубликованных работником в открытом доступе на странице в социальной сети Facebook, где он критиковал учреждение и его работников. Работодатель обосновал утверждения, что комментарии – оскорбительны, унижают достоинство других работников и вредят репутации департамента.
Работодатель после неоднократных письменных предупреждений расторг договор на основании § 88 ч 1 п 3 ЗТД. То есть по той причине, что, несмотря на предупреждения, работник не подчинялся разумным указаниям работодателя или не выполнял свои трудовые обязанности. КТС также пришла к выводу, что комментарии работника нарушают этику чиновников (поэтому не соответствуют положениям, требующим лояльности работника по отношению к работодателю, согласно § 15 ч 1 ЗТД), вредят работодателю и оскорбляют других коллег, и что расторжение трудового договора было обоснованно.
КТС в данном решении указала, что, согласно § 15 ч 1 ЗТД, работник должен вести себя лояльно по отношению к работодателю, таким образом, работнику нужно исходить из интересов работодателя и делать это наилучшим образом. Работник – часть имиджа работодателя, это значит, что поведение работника и его позиция формируют отношение к работодателю. Особенное внимание нужно уделять правилам внутреннего распорядка учреждения, согласно которым к работникам применяются кодексы этики чиновника и служащих департамента, где содержатся правила поведения и ценности предприятия, которым работник должен был следовать как в работе, так и во внерабочее время, в том числе – выступая как частное лицо в социальной сети. Также КТС упомянула, что трудовой договор расторгли, поскольку неэтичное поведение, несмотря на предупреждения, продолжалось.
Таким образом, в определенных случаях неэтичное поведение работника может привести к экстренному расторжению трудового договора. Но для этого нужно, чтобы работодатель установил конкретные правила (распорядка работы, нормы поведения, кодекс этики или другой подобный документ). При помощи этого можно обязать работника вести себя определенным образом или избегать определенного типа поведения. Важно, чтобы работники знали, какое поведение от них ожидается.
При этом работник, который считает, что работодатель его дискриминирует, может экстренно расторгнуть договор из-за нарушений обязанностей со стороны работодателя по § 91 ч 2 ЗТД, но он должен будет обязательно четко обосновать свое решение.
Владимир Логачев: Ношение спортивной одежды с надписью Russia носит политическую подоплеку и в определенных случаях может быть военной пропагандой. Работодателю нужно поговорить с таким работником и выяснить его мотивы.